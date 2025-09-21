Di corsa per Sant’Elena, Milia taglia il traguardo 

Decine di corridori, professionisti e non, hanno partecipato ieri pomeriggio a “Qurri 2025”, la tradizionale corsa legata alla Sagra dell’uva che ha chiuso ufficialmente i festeggiamenti in onore della patrona Sant’Elena. Ai nastri di partenza anche il sindaco Graziano Milia, accompagnato da alcuni consiglieri comunali, che ha completato tutto il percorso.

La gara podistica da 10 chilometri e quella ludico amatoriale da 3,5 da sempre conquista tanti cittadini. A dare il via l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta che ha sottolineato l’importanza di «tutte queste iniziative organizzate per la festa della patrona», mentre la benedizione è spettata al vice parroco della basilica don Euphrem.

Il percorso si è snodato per tutte le strade della città, con la Polizia locale che ha garantito al sicurezza dei partecipanti e che anche ieri è stata impegnata in un super lavoro per liberare le strade dalle auto e fare rispettare i divieti di sosta, laddove era previsto il passaggio dei corridori.

E alla fine è stata una grande festa per tutti, premiati e non, con la consegna dell’uva e delle medaglie. Tra i partecipanti anche molti bambini che hanno compiuto una parte del percorso accompagnati dall’applauso dei cittadini che aspettavano nelle diverse strade.

Dopo undici giorni ci chiude così la festa di Sant’Elena e da oggi torna normale la viabilità in tutta la zona attorno al sagrato della basilica e sulle strade intermedie. L’appuntamento è all’anno prossimo.

