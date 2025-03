«Di corsa per andare più veloce della sclerosi multipla»  

INVIATO

Sadali. «La corsa è la mia cura». E non in dosi omeopatiche. «Dieci chilometri a giorni alterni. E quando mi sento meglio parto e faccio la mezza maratona». Ventuno chilometri e spiccioli, dal suo paese, Sadali, verso Esterzili andata e ritorno, discese ardite e risalite sono capaci di spezzare la gambe a chiunque.

Manuela Vargiu, 45 anni, assistente scolastica nell’istituto di Nurallao, affronta i dislivelli nel cuore della Barbagia di Seulo, estate e inverno con sorriso e fiducia: «Correvo da prima che mi diagnosticassero la sclerosi multipla, continuo a farlo anche adesso e penso che mi faccia bene. Posso dire che in questi otto anni non ho avuto crisi gravi, a parte una mielite. L’ho superata, ho ripreso la vita di sempre: sono mamma di due figli, moglie, lavoratrice e sì, dai, anche una sportiva. Di una certa età, veterana, ma pur sempre una sportiva».

La diagnosi

Manuela Vargiu ha una parlantina veloce come le sue gambe, un sorriso coinvolgente e soprattutto dovrebbe essere presa da esempio da tutti quelli che ricevono certe notizie dai medici. «Sia chiaro - sia schermisce – quando ho avuto la diagnosi non è stato un bel momento. Avevo avvertito una sorta di formicolio alla testa, ne ho parlato con il mio istruttore di pilates, mi ha suggerito una visita neurologica, sono stata io a chiedere approfondimenti scientifici perché ho avuto una zia malata di sclerosi multipla che ho accudito finché ho potuto. Mi sono fatta forza perché mi sono guardata allo specchio e mi mi sono detta: in effetti sto bene, ho la possibilità di condurre una vita normale, tra famiglia, lavoro e sport».

Lo specialista

Già, la corsa. Gianni Cossu, primario di Neurologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari, invita alla moderazione: «La pratica sportiva non può che fare bene a tutti, sani e malati, anche di sclerosi multipla, malattia che ha tante forme. A patto di evitare stress al fisico, di non esagerare e di svolgerla sempre sotto controllo medico, soprattutto degli specialisti che seguono il paziente per questa patologia».

Insomma, Manuela Vargiu dovrebbe evitare lunghe distanze né trascurare le visite di controllo: «Cerco di ascoltare molto il mio fisico: ci sono certe volte in cui magari al termine della giornata di grossi impegni, indosso le scarpette, lascio i figli a mio marito ed esco di casa, corro soltanto a Sadali, ripetute della salita e della discesa vicino alla cascata, oppure dalla parrocchia sino al Municipio. Se mi sento affaticata, cammino, non corro. Una volta, lo ammetto, ho provato una maratona, per soddisfazione personale: mi sono fermata al chilometro 33, è stata comunque una bella esperienza, non penso di ripeterla».

In gara

Sull’orologio digitale da polso con navigatore satellitare segna distanze e tempi durante gli allenamenti. «Prima della malattia facevo un chilometro in 5 minuti e mezzo, ora sei, per correre dieci chilometri impiego un’ora ma questo non è importante, è fondamentale verificare che dopo unaa sudata sto meglio, dolcemente stanca ma più in forze».

Manuela Vargiu ha anche partecipato ad alcune gare. «Non mi interessava il risultato, arrivare prima nella mia categoria di età o ultima per me è lo stesso. Più che altro correre è una sfida con me stessa, voglio andare più veloce della malattia, per non farmi raggiungere. So che potranno esserci delle crisi, che avrò magari delle ricadute, ma con questa forza interiore troverò le energie per andare avanti».

