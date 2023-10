Di corsa nella pineta, poi malloreddus e salsiccia per tutti 

In duecento alla camminata in pineta. Un’altra giornata di sport fra i sentieri sotto i pini dopo “Currendi a lugori” organizzata due settimane fa fra le strade di Sinnai. Anziani, giovani, uomini, donne e ragazzi si sono ritrovati molto presto in questa oasi di verde su iniziativa delle associazioni TriSinnai, Karel Sport e Atletica Sinnai: in molti hanno percorso tutti gli otto chilometri in programma, altri si sono fermati prima, ma alla fine è stata per tutti sicuramente una bella mattinata da trascorrere tutti assieme. Numeri importanti anche per il dog trekking col maestro Italo Orrù. E alla fine malloreddus e salsiccia per tutti.

E in mezzo anche una mattinata di sport durissimo col trofeo “Ferox Aper 2023”, gara di trail, organizzata sempre dal TriSinnai, Karel Sport e Atletica Sinnai: 130 I partecipanti nelle due gare competitive di 24 e 10 chilometri. Nella 24 chilometri, netta vittoria di Pierpaolo Cinus (Cagliari Atletica) che ha preceduto Giovanni Ambu e Pablo Orrù. Tra le donne successo di Simona Taccori (Dolianova) davanti a Melania Deidda (Cagliari Atletica) e Manuela Musiu (Monteponi). Nella 10 chilometri, primo posto per Nicolas Orrù (Run Life) su Giorgio Lecca e Andrea Cappai, della Karel. «Un risultato inaspettato», dice Lecca, «è stato emozionante». Tra le donne vince la sinnaese Silvia Spanu (Is Molentis), davati a Stefania Marra e a Eleonora Mallocci. (ant. ser.)

