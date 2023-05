Di corsa contro la sclerosi multipla 

In base al regolamento è possibile acquistare, a donazione libera, un biglietto che vale un km in più di corsa: più saranno i biglietti acquistati e più chilometri dovranno percorrere i partecipanti. I protagonisti saranno gli atleti della Sarrabus Runners Tamara Loi e Fabio Orrù che attraverseranno tutto d’un fiato i tre paesi. Con loro, oltre agli appassionati della corsa, un nutrito gruppo di ciclisti in tandem (in sella non vedenti e disabili) «ma l’invito a prendere parte all’evento è rivolto a chiunque abbia voglia di mettersi un paio di scarpe da tennis».

Un evento capace di unire i tre paesi – in campo anche tutte le associazioni di volontariato - e di coinvolgere i cittadini come raramente accade. Cittadini che potranno acquistare chilometri (prezzo simbolico di un euro a chilometro, l’intero ricavato andrà alla ricerca sulla sclerosi) per far correre ancora di più i partecipanti. «Loro corrono – spiega Anna Lisa Utzeri, la referente Aism per il territorio – ma i cittadini tutti sono il carburante che permette alle loro gambe di correre ancora di più».

Partenza da Villaputzu, una grande corsa sul ponte di ferro per arrivare a Muravera, poi via lungo le strade del centro storico e quindi - dopo quattordici chilometri a piedi o in bici – il traguardo a San Vito. È la seconda edizione di “Il Sarrabus non sclera, corre”, organizzata per domenica dall’associazione italiana sclerosi multipla (Aism) con la collaborazione dei tre Comuni.

Il Sarrabus

La donazione

Fabio Orrù e Tamara Loi da anni corrono per aiutare il prossimo, proprio come fecero nel 2021 per la prima edizione del “Sarrabus non sclera”. Orrù, fra le altre cose, lo scorso marzo ha percorso la maratona di Roma arrivando al traguardo assieme a un non vedente: «Se verranno acquistati tanti chilometri – confida l’atleta della Sarrabus Runners - io sono disposto a percorrerli tutti, anche a costo di fare due volte il giro del Sarrabus. Dateci carburante, noi ci siamo».

Il programma

Appuntamento a Villaputzu alle ore 9 in piazza Leonardo da Vinci. I chilometri invece possono essere acquistati presso i volontari Aism e in diverse attività del Sarrabus (I Granai, il Fornaio, pasticceria Siddi, Simona Parrucchiera e Gioielleria Graziella).

In campo anche l’assessore maratoneta di Muravera Matteo Plaisant e – nelle piazze a supportare gli atleti – i sindaci dei tre paesi Sandro Porcu, Marco Antonio Siddi e Salvatore Piu. Sabato, inoltre, è in programma un altro evento sempre per raccogliere fondi contro la sclerosi: nella piazza Europa di Muravera a partire dalle 16.30 l’associazione Sugarfoot darà il via ad una maratona di fitness. I partecipanti potranno contribuire versando una quota e acquistando magliette.

