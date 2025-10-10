Di corsa contro i tumori, domani c’è “Pauly in rosa” 

Quasi tutto pronto per l’annuale appuntamento con la prevenzione per il tumore al seno. Torna domani Pauly in Rosa, la camminata di sensibilizzazione promossa dall’Associazione Culturale Pauly Aps che ogni anno colora di rosa le strade di Monserrato.

La manifestazione comincerà alle 15 con il ritrovo dei partecipanti nella sede dell’associazione, in via del Redentore 216. Alle 16 comincerà la camminata, che si concluderà alle 18 con il rientro in sede e un’estrazione di premi donati dai commercianti della città.

Quindi canti, balli e un bicchiere di succo di frutta offerto a tutti gli iscritti. Le iscrizioni potranno essere effettuate fino a domani prima della partenza. I partecipanti riceveranno un kit con zainetto e l’iconica maglietta rosa.

Ma la giornata comincerà dalla mattina presto: alle 9 sarà possibile effettuare il corso Blsd, curato dal Centro di Formazione Colombo e l’associazione “Due Mani per la Vita”, per imparare la rianimazione cardiopolmonare, l’uso del defibrillatore automatico e le tecniche di disostruzione delle vie aree, con rilascio del certificato ufficiale.

L'evento, patrocinato dall’assessorato comunale alla Cultura, tocca quest’anno la sua sesta edizione.

