Di Cioccio: «In Sardegna per celebrare Faber» 

Quarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e Pfm in Concerto”, la prog band che ha segnato la storia della musica italiana nel mondo torna in Sardegna con tre imperdibili date del suo “Pfm canta De André Anniversary”: il 15 e 16 gennaio al Teatro Massimo di Cagliari e il 17 al Teatro Comunale di Sassari. Un tris di concerti per celebrare il fortunato sodalizio con Faber, rinnovando il matrimonio tra il grande rock della band capitanata da Franz Di Cioccio e Patrick Djivas e la poesia del cantautorato di De André, nella terra che vide nascere e crescere una delle collaborazioni più incredibili e fruttuosa della nostra musica. «La Sardegna è sempre stata nel cuore di Fabrizio, ma anche nel mio», ha raccontato Di Cioccio. «Lì ci siamo incontrati per la prima volta e poi a casa sua per parlare di questo progetto, che è nato ed è stato una parte molto importante della nostra storia».

Ci porti indietro nel tempo all’incontro con De André di 45 anni fa.

«Quando Fabrizio incontrava delle persone, con cui poteva parlare e dialogare, non perdeva l’occasione. Già dal primo incontro ci siamo scoperti persone che potevano benissimo trovare una chiave per fare delle cose insieme. Noi musicalmente abbiamo sempre avuto un carattere molto particolare, perché non facciamo canzoni, ma musica, improvvisiamo sempre, nei nostri concerti non c’è la canzone per la canzone, ma la musica, che si espande e che va a toccare il cuore dell’ascoltatore. La cosa più importante per noi è cercare di non ripeterci mai, perché altrimenti questo diventerebbe un lavoro, mentre il lavoro poetico è molto importante e questo ci ricorda Fabrizio, che scriveva sempre e ogni tanto queste cose sono diventate canzoni bellissime, alte volte dei momenti letterari importantissimi».

Che rapporto si creò, poi, tra di voi?

«Di Fabrizio si dice sempre che aveva un carattere particolare, ma possiamo dire che il nostro fu un incontro di caratteri particolari e che la cosa quindi funzionò molto bene. Fabrizio, ovviamente è rimasto nel nostro cuore, come nel cuore di tutti quelli che amano la musica e la poesia, per questo ci è sembrato giusto prendere e fare ogni tanto un’immersione in questa cosa e vedo che il pubblico apprezza moltissimo».

Sul palco porterete la scaletta originale del live con De André e alcuni brani da “La buona novella”. Cosa significa per voi oggi suonare quella musica?

«Ci rappresenta tantissimo, soprattutto perché lavorando in simbiosi con quella che è la parte letteraria e la parte di narrazione, che può raccontare uno come Fabrizio, abbiamo trovato la chiave giusta. All’epoca tutti gli dicevano che era matto a mettersi con gente che faceva rock’n’roll, come noi, cercavano di dissuaderlo, dicendo che avremmo coperto la sua voce, ma purtroppo quando qualcuno cercava di dissuaderlo lui si impuntava ancora di più. Così ha provato e abbiamo trovato una chiave di lettura bellissima, perché non era un bastian contrario, ma una persona molto attenta e quando ci incontravamo, trovavamo sempre delle cose interessanti da fare, oltre a ridere molto. Col tempo, quando lui è evaporato come in una nuvola rossa, come direbbe lui, noi abbiamo continuato a portare in scena queste cose, proprio perché la poesia ti colpisce il cuore e la musica la fa diventare dinamica».

A livello artistico come vi cambiò entrare in una sintonia così profonda con lui?

«Non ci ha cambiati, ma la sincerità con cui ci siamo sempre parlati è stata un’ulteriore occasione per fare quello che facciamo con passione, non un lavoro, ma un modo per comunicare al pubblico le cose che hai dentro».

