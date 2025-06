Di Bibbiana Cau (da Norbello) il libro più venduto in Italia 

La letteratura non è un’attività agonistica ma i risultati di vendita di un libro sono un aspetto importante per un’opera e il suo autore. Sono una soddisfazione immensa per i conti della case editrici e senza dubbio per gli scrittori che (c’è da starne certi) però godono di un doppio appagamento: quella storia che hanno ideato, elaborato, amato e con tanto impegno e fatica scritto sino a farla diventare libro, ha lasciato il proprio studio (se non la propria cameretta) per essere accolta nelle case di un numero impressionante di lettori, letta, conosciuta e tramandata. Ed è ciò che è successo per il suo esordio all’autrice di Norbello Bibbiana Cau che grazie alla sua professione di ostetrica ha potuto dare un corpo sincero e veritiero al suo romanzo “La levatrice” (Nord edizioni): il libro in assoluto più venduto in Italia la scorsa settimana.

La scrittrice

I dati di vendita li elabora la società esperta in classifiche Gfk (sue anche quelle della hit parade musicale) e vengono poi pubblicati dalle principali testate nazionali. Così, fa un certo effetto aprire il Corriere della Sera o La Repubblica e notare che in cima c’è la nostra Bibbiana Cau che commenta: «Provo un po’ di vertigine! Dietro il romanzo ci sono tanti anni di impegno, studio e fatica, ma un risultato così, va ben oltre le mie aspettative. Un po’ di vertigine anche perché mi sembra di aver fatto il percorso inverso rispetto a molti, ossia non ho cercato me stessa attraverso la scrittura, ma mentre lavoravo dentro e fuori dalla sala parto, aiutando nuove vita a venire al mondo, ho trovato la scrittura. Ho deciso di far nascere sulla pagina donne con cui condivido più di quanto so, sia piccole cose quotidiane che grandi sogni e altrettanto grandi ingiustizie». Al centro le vicende tormentate di una llevadora nella Sardegna degli anni Venti.

Seconda volta

C’è un dato da non sottovalutare di portata storica perché non è mai successo nella storia della letteratura che ben due autrici sarde toccassero la vetta della classifica Generale e lo facessero in un solo semestre, il primo del 2025. Per capire la portata della notizia: per classifica Generale si intende ogni genere di libro stampato e venduto nel nostro paese, manualistica compresa. La prima ad aprire questa stagione di successi è stata la scrittrice cagliaritana Maria Claudia Sarritzu; classe 1997, in arte Hazel Riley che con il quarto titolo della sua saga, “Game of Desire. Devozione” ha ottenuto lo stesso risultato per una settimana: libro più venduto nel nostro Paese.

Altri due primat i

Il tutto senza dimenticare due altri primati, quelli ottenuti da Ciriaco Offeddu e Piergiorgio Pulixi. Sia lo scrittore di “Istella mea” (Giunti) che l’autore di “Se i gatti potessero parlare” (pubblicato da Marsilio) sono stati al primo posto della Narrativa nazionale: ovvero sono stati i romanzi più venduti in Italia.

Una stagione che dal punto di vista commerciale la Sardegna non aveva mai vissuto. Ma attenzione: questa settimana verranno rilevati i dati di vendita del libro postumo di Michela Murgia (“Anna della pioggia”, Einaudi) che ha fatto il suo esordio la scorsa settimana e...

