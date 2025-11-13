Di Battista stasera al teatro di Carbonia apre il tour sardo  

Focus sui moderni conflitti con “Scomode verità / Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza” con Alessandro Di Battista in cartellone per il Cedac da stasera in Sardegna: il via, alle 20.30 al Teatro Centrale di Carbonia, domani il bis, alle 21, al Teatro San Bartolomeo di Meana Sardo e domenica (alle 21) al Teatro Comunale di San Gavino Monreale sotto le insegne della Stagione di Prosa 2025-2026.

“Scomode verità” è uno spettacolo di teatro civile «sui massacri commessi in nome della civiltà, sulle incredibili fake news che li hanno permessi e sulla pavidità dei politici europei ーed italiani in particolare ーche hanno preferito tradire l’interesse generale ed i principi costituzionali in favore dell’interesse particolare della grande finanza e dell’industria delle armi». Un monologo avvincente per una riflessione sull'assurdità e sulla ferocia della guerra, che sparge morte e distruzione e semina l'odio tra i popoli: in seguito all'evoluzione tecnologica, tra “armi intelligenti” e sistemi di comando a distanza, gli scontri non avvengono più sui campi di battaglia ma direttamente nelle città, cresce il numero delle vittime civili e scuole ed ospedali sono diventati obiettivi “strategici”.

