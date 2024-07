D&G, la Sardegna nei preziosi dettagli 

Inviata

Pula. Sontuose come dee salite all’Olimpo. Le vesti leggere gonfiate dal maestrale e i corpi stretti in bustini dorati. Eccole, con le loro teste di piume nere rubate ai rapaci e le orecchie celate da gabbie preziose, sono le donne disegnate da Dolce & Gabbana per la collezione dell’Alta moda che ieri ha stregato un parterre di selezionatissimi ospiti nel parco archeologico di Nora. Annunciato dal suono delle campane, è iniziato al tramonto tra le rovine dell’antico sito poggiato sul mare l’evento più atteso di questo gran tour dei due stilisti che dopo la Puglia, la Sicilia e molti altri luoghi magici d’Italia, hanno scelto la Sardegna per presentare le loro creazioni e promuovere il “fatto a mano”, l’eccellenza dell’artigianato.

La regina

In prima fila, la regina delle passerelle Naomi Campbell, divina tra le divine, è lei che Stefano Dolce e Domenico Gabbana sono andati a cercare per stringersi in un abbraccio quando le modelle hanno ceduto loro il passo e l’applauso è risuonato tra gli enormi specchi dell’installazione realizzata dall’artista californiano Philip K. Smith. Tra le celebrità immortalate nei selfie e nei video da postare sui social, anche l’attore americano Christian Bale, la super modella italiana Mariacarla Boscono, il cantante colombiano Maluma.

L’ispirazione

I gioielli antichi, i lunghi copricapi, le camicie bianche, gli scialli neri, i pizzi, le ballerine impreziosite da bottoni di filigrana: c’è la Sardegna in ogni dettaglio proposto in questa piazza fatta di storia e silenzi millenari e consegnata al mondo in tutta la sua bellezza. Una vetrina internazionale che già dalla prima sera, quella di lunedì dedicata all’alta gioielleria, ha registrato numeri a sei zeri. Nora e la sua storia senza tempo, gli abiti tradizionali, le mani infaticabili degli artigiani: un racconto pubblicato sui canali social della maison che ha totalizzato milioni di visualizzazioni. E quegli abiti, quei volti, quei ricami ieri erano lì, ad accogliere gli ospiti prima della sfilata: i suonatori di launeddas, le donne nell’abito tradizionale di Maracalagonis, il gruppo folk di Pula e altri ancora.

In agenda

Oggi questa mini settimana della moda in Sardegna continuerà con la collezione dell’Alta sartoria uomo, l’appuntamento è al Forte Village. Domani la festa, blindatissima, per il gran finale.

