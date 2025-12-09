Deviazioni sulla 125 per verifiche Anas 

Potrebbero esserci dei disagi alla viabilità oggi sulla strada statale 125 tra gli svincoli di Solanas e Castiadas, in direzione di Tortolì. L’Anas, infatti, ha annunciato che sono in programma sulla 125 Var “Nuova Orientale Sarda” le indagini periodiche che riguarderanno la galleria Gutturu Frascu (2630 metri), nel territorio comunale di Maracalagonis.

Il traffico – fanno sapere da Anas con una nota – in direzione nord sarà deviato lungo la strada provinciale 17 tra gli svincoli di Solanas (all’altezza del chilometro 15) e Castiadas (al chilometro 23 circa). Non è prevista nessuna limitazione per il traffico in direzione Cagliari.

Gli interventi, previsti dalle attuali norme in materia di viabilità, saranno eseguiti nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 19 esclusivamente e le deviazioni saranno limitate al tempo necessario alle verifiche.

