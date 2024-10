Deviazioni e 30 all’ora: la 195 senza pace 

Neanche il tempo di godersi il traffico più scorrevole sulla 195, dopo l’apertura del nuovo tratto a quattro corsie tra Sarroch e Capoterra, che arrivano nuovi disagi e deviazioni. Dalle 6 di questa mattina e fino alla mezzanotte del 31 gennaio prossimo, per consentire la demolizione e la ricostruzione dei ponti sul Rio San Girolamo e sul Rio Masone Ollastu, rispettivamente ai km 12+650 e 13+250, in territorio di Capoterra, arrivano deviazioni, divieti di sorpasso limiti di velocità di 30 chilometri orari. La notizia non è stata annunciata ai mezzi di informazione da alcun comunicato stampa: la si apprende solo da un’ordinanza dell’Anas, la numero 286/2024.

Divieto di sorpasso

Nel dettaglio, è prevista la chiusura totale al traffico della tra i km 12+800 e 13+280, con deviazione provvisoria su una nuova strada di cantiere. Questa nuova viabilità sarà aperta al traffico, sempre in modalità provvisoria, per tutta la durata dei lavori.

Su un tratto più ampio della 195, compreso tra i km 12+360 e 13+605, verranno introdotti ulteriori provvedimenti: limite di velocità ridotto a 30 chilometri orari e divieto di sorpasso. Queste misure interesseranno entrambe le corsie e resteranno in vigore durante l’intero periodo di esecuzione dei lavori.

Mezzi di soccorso

L'ordinanza emessa dall'Anas prevede inoltre la possibilità di introdurre un senso unico alternato tra i km 12+360 e 13+605, con movieri a regolare il flusso, tra le 9,30 e le 18,30. L’impresa incaricata dei lavori, la Manelli Impresa Spa, sarà responsabile dell'installazione e della manutenzione della segnaletica stradale, oltre a garantire la sicurezza del cantiere anche in orario notturno con adeguata illuminazione.

È stato predisposto un piano per consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso o per gestire situazioni di particolare intensità di traffico. La sicurezza della circolazione verrà costantemente monitorata e, al termine dei lavori, sarà verificata la rimozione del cantiere per evitare potenziali pericoli.

Segnaletica

Le modifiche alla viabilità saranno segnalate tramite i cartelli prescritti dal Codice della strada e l’impresa sarà responsabile per eventuali danni causati da carenze nella segnalazione dei lavori.

RIPRODUZIONE RISERVATA