I No Tav avrebbero deviato un torrente in Valle di Susa: è il contenuto di uno dei procedimenti dopo le numerose denunce inoltrate negli ultimi anni sulle iniziative del movimento di oppositori alla nuova ferrovia ad alta velocità. La vicenda risale al 2020, quando nel corso di un sopralluogo furono trovati dei grossi massi in un tratto del Clarea.