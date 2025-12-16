Deviati i bus per il mercato domenicale 

Torna anche domenica il mercatino rionale di via Della Musica in allestimento straordinario oltre al mercoledì, dopo la richiesta di Confesercenti. Il traffico sarà chiuso nel tratto da via Parini fino a via S’Arrulloni e cambierà anche il tragitto dei mezzi del Ctm. Sulla linea 41 in direzione Quartello, i bus in uscita da via Tasso, raggiunta via Verdi, svolteranno in via Pizzetti e via S’Arrulloni da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Per la linea 1Q in direzione via Brigata Sassari, i bus all’incrocio viale Colombo - via Paganini, proseguiranno dritti in viale Colombo da dove riprenderanno il percorso ordinario. In direzione Terra Mala invece, arrivati all’incrocio con via Rossini andranno dritti in viale Colombo e da qui in via Vico. Soppresse 13 fermate: 2 i via Rossini, 3 in via Della Musica, 2 in via S’Arrulloni, una in via Is Arenas, 2 in via Paganini, una in via Pizzetti e due in via Parini.

