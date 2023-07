Devi timbrare, o sei licenziato 

Anche se continui a lavorare fuori dall’ufficio (in casa o per un’attività esterna) devi timbrare il cartellino all’uscita, perché altrimenti attesti una presenza che non c’è. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha stabilito che l’ex comandante della Polizia locale di Arzachena, Andrea Becciu, deve essere licenziato. Gli “ermellini” hanno respinto in via definitiva il ricorso di Becciu (algherese, 51 anni) e hanno dato ragione al Comune di Arzachena, che aveva inflitto la sanzione disciplinare del licenziamento per assenteismo.

Ed è una decisione che farà discutere, perché Becciu è stato prosciolto con la formula più ampia in sede penale. Nel 2021 infatti era stato assolto dall’accusa di truffa ai danni della pubblica amministrazione. La sentenza del gup di Tempio escludeva condotte penalmente rilevanti. Ma la Cassazione ha stabilito che il provvedimento disciplinare prescinde dall’esito del processo penale.

Assolto e licenziato

La storia di Becciu è arrivata al capolinea, si può sintetizzare così: indagato e sospeso nel 2018, assolto nel 2021 e ora licenziato. Tutto nasce da blitz della Guardia di Finanza (dicembre 2017) negli uffici del Comune, ad Arzachena.

L’accusa per Becciu è quella di assenteismo, per cui scattano prima la sospensione poi il licenziamento. Il provvedimento del Comune è severo, basato sulla legge Madia, e in premessa segnala che “sono state accertate in 26 giornate, distribuite tra agosto e ottobre 2017, oltre 80 ore di lavoro falsamente attestato”. Il gup di Tempio, però, dice che Becciu non ha truffato nessuno perché ha sempre lavorato, anche quando usciva dal Comando della Polizia locale.

Ma ai giudici della Cassazione non interessa perché “La sentenza del gup non è ostativa al giudizio disciplinare, non essendo preclusa una diversa valutazione dei fatti”.

Timbrare sempre

La Cassazione dice anche che è sanzionato “il dipendente che fa apparire di essere in servizio in luoghi diversi da quelli dove avrebbe dovuto recarsi; tra tali luoghi vi è l’abitazione, salvo che il lavoratore sia autorizzato”. In altre parole, Becciu ha detto la verità quando affermava di avere lavorato da casa o all’esterno. Ma non è bastato. Perché la sentenza che gli è costata il posto dice che il badge bisogna usarlo sempre. Un passaggio del provvedimento che riguarda tantissime persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA