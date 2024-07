«Devi stare zitta», bagarre in Consiglio 

«Devi stare zitta». Così il consigliere di minoranza Bernardino Deiana si è rivolto all’assessora alle Attività produttive Rita Ragatzu. «Ancora una volta frasi sessiste da parte del consigliere, esigo rispetto e non accetterò più toni offensivi nei miei confronti», commenta l’esponente della Giunta Concu. «Nessuna frase sessista, sono stato provocato», si difende il consigliere.

«Prendete lo stipendio»

L’episodio si è verificato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, durante la discussione di una pratica di bilancio. «Ci sono assessori che prendono lo stipendio e non aprono mai bocca» è la frase pronunciata da Deiana che ha scatenato la bagarre fra i banchi della Giunta e il consigliere di opposizione, più volte ripreso dal presidente dell’assemblea civica Tonino Melis. Poi le parole a Ragatzu, che hanno innescato la tensione, durata alcuni minuti: «Tu devi stare zitta».

«Inconcepibile»

L’indomani la reazione dell’esponente della Giunta: «Non è accettabile che un esponente politico continui a utilizzare un linguaggio sessista, a rendersi ancora una volta protagonista di aggressioni verbali ai danni delle donne ed esprima pareri personali al limite delle diffamazione con un continuo atteggiamento provocatorio che al di là del mio ruolo istituzionale non sono disposta a tollerare - dice l’assessora Ragatzu - Ricordo che il consigliere più volte nel corso degli anni ha mancato pesantemente di rispetto a me e a tutte le donne, rivolgendosi con toni inconcepibili e utilizzando termini appartenenti al mondo animale per parlare delle donne: credo che questo, oltre che essere un fatto gravissimo, danneggi tutti noi che sediamo in quest’Aula a titolo diverso».

«Sono stufo»

Accuse che il consigliere di minoranza respinge: «Sono stufo di essere additato come sessista, ho solo fatto notare che come al solito a dare risposte in Consiglio è l’assessore al Bilancio, e nello specifico non mi stavo riferendo all’assessora Ragatzu. Ma ha urlato fuori microfono, e visto che il presidente del Consiglio non è intervenuto per chiedere silenzio l’ho fatto io”.

Vicinanza

Immediata la vicinanza a Ragatzu dalle esponenti di maggioranza e Giunta. «Esprimiamo la massima solidarietà nei confronti dell’assessora e condanniamo fermamente l’ennesimo attacco verbale che ancora una volta vede il consigliere Deiana protagonista - dice una nota congiunta - Siamo stufe di subire attacchi di questo tenore e pretendiamo rispetto come donne prima ancora che come politiche, dentro e fuori dall’Aula consiliare». Solidarietà anche dal segretario provinciale di FI Antonello Picci: «Non c’è nulla di politico nella vicenda a cui si è assistito in Consiglio, che attiene esclusivamente al rispetto delle persone e delle istituzioni. Così come il rispetto è doveroso nei confronti dei propri elettori che si attendono comportamenti adeguati al ruolo. L’aspetto più grave è il modo di fare recidivo: non è la prima volta infatti che l’assessore Rita Ragatzu è vittima di questi atteggiamenti».

