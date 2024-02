Devecchi diventa direttore generale della Dinamo 

sassAri. Da capitano a club manager e quindi a direttore generale. Nel giro di otto mesi Jack Devecchi ha prima dato l'addio al basket giocato e poi scalato la società. Giustamente. Perché sul parquet o fuori è una bandiera biancoblù, un simbolo della Dinamo apprezzato in tutt'Italia. E forse non a caso la nomina a dg è arrivata in una settimana delicatissima che vedrà la squadra impegnata domenica al PalaSerradimigni contro Cremona in una gara da vincere assolutamente (debutto casalingo per coach Markovic) prima che il calendario le proponga tutte le formazioni più forti del campionato di serie A.

La scrivania

Il diciottesimo anno nella città che lo ha adottato Jack da Graffignana lo vive quindi dietro la scrivania, anche se in realtà è presente sempre o quasi agli allenamenti e alle conferenze stampa. E la presenza di un esempio oltre che dell'unico giocatore che ha vinto tutti i trofei (uno scudetto, due Coppe Italia, 2 Supercoppe e una Europe Cup) è un segnale per tutti.

L’investitura

Come spiega il presidente Stefano Sardara, «Jack incarna al cento per cento l'uomo Dinamo. Jack vive il club in maniera viscerale con una grande operatività e sono certo che in queste nuove vesti sarà un ulteriore valore aggiunto per tutti noi».

Verso il futuro

Jack Devecchi ringrazia la proprietà e commenta: «Ho sempre immaginato un futuro dietro la scrivania una volta appese le scarpe al chiodo ma non potevo sperare in un percorso così soddisfacente. C'è tanto lavoro da fare e come già avevo percepito la Dinamo è una macchina che non si ferma mai, che ha sempre un occhio rivolto al futuro e alla pianificazione a lungo termine. Fortunatamente il sentimento di chi lavora per il club è di profonda condivisione dei valori, in cui tutti si sentono parte del mondo Dinamo e lo vivono in prima persona: per questo guardiamo al futuro tutti insieme con fiducia ed entusiasmo».

L'addio di Logan

Intanto fuga negli Usa con annuncio di fine carriera per David Logan, uno dei protagonisti del triplete di Sassari nel 2015, che era in forza allo Scafati: «Mi ritiro dal gioco che amo, credo di avere fatto tutto quello che era possibile», le parole del Professore.

