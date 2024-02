Deve stare lontano dalla casa della ex 

Allontanamento della casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: è quanto prevede un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari nei confronti di un disoccupato 37enne di Gonnosfanadiga, Davide Spiga. Il provvedimento gli è stato notificato nelle scorse settimane dai carabinieri della Stazione del paese.

Spiga non dovrà avvicinarsi a meno di 500 metri dalla ex moglie e dai figli minori, dall’abitazione di famiglia da quella del suocero, dove ora la donna risiede insieme bambini: inoltre non potrà contattarli con nessun mezzo, neppure telematico.

A garanzia del rispetto delle prescrizioni, all’uomo è stato posto un braccialetto elettronico munito di localizzatore Gps, collegato con un telefonino che la donna dovrà portare sempre con sé. (m. n.)

RIPRODUZIONE RISERVATA