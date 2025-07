Devastazione e degrado nel parco Atzeni 

Un’altra notte di inciviltà ha acceso l’allarme nel quartiere intorno al parco Sergio Atzeni, tra via Pertini e via delle Serre a Quartucciu.

Bottiglie di vetro lanciate contro la biblioteca e i muri del museo Caffettiera, giochi per bambini usati come trampolini e danneggiati, l’impianto d’irrigazione completamente distrutto e la musica tenuta alta fino all’alba. E al mattino, la scena che si ripete ogni volta: sporcizia ovunque, danni alle strutture e un grande senso di impotenza tra chi il parco lo vive ogni giorno.

L’assessore

«Oggi sembra che il divertimento sia ubriacarsi e spaccare tutto, così non va bene anche perché i danni causati ricadono su tutta la collettività», commenta amareggiato Walter Caredda, assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente, mentre osserva i danni a quello che è sempre stato considerato il fiore all’occhiello del quartiere. Qualche anno fa, infatti, tutta l’area era stata riqualificata grazie a un importante investimento ed è ben presto diventata punto di ritrovo per famiglie, bambini e anziani. Ora invece tutto rischia di andare perduto.

E non è neanche la prima volta che accade, infatti, intorno alla sicurezza e alla fruibilità del parco si sono spesso accese scoppiettanti discussioni in Consiglio comunale tra la maggioranza e l’opposizione.

Più controlli

Intanto cresce la preoccupazione dei residenti: «Così non è più un parco, è una zona di pericolo», denuncia una madre mentre accompagna il figlio tra altalene divelte e bottiglie rotte.

E così arrivano subito le richieste agli uffici di via Nazionale: più controlli la presenza delle forze dell’ordine nelle ore serali. Ma soprattutto chiedono che la video sorveglianza «venga realmente messa in funzione». Le telecamere infatti ci sono ma non sono state ancora attivate. E di sicuro sarebbero un deterrente efficace contro le azioni dei vandali.

RIPRODUZIONE RISERVATA