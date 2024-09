Devastato l’ex Centro riabilitativo 

Malviventi hanno preso di mira l’ex Centro riabilitativo Santa Maria Assunta, causando gravi danni alla struttura chiusa ormai da tempo. Non è chiaro quando sia avvenuto l’ultimo raid: due giorni fa la scoperta di tubature rotte e lasciate a terra, probabilmente pronte per essere prelevate in una successiva incursione. Sul posto sono state trovate anche carrozzine abbandonate all’esterno e lastre in pietra rimosse dalla facciata, oltre a infissi e vetri in frantumi.

L’allarme sulla situazione dell’ex centro era stato lanciato da tempo. Diversi cittadini avevano notato movimenti sospetti nei dintorni, alcuni indicano la presenza di un furgone bianco, ma nessuna testimonianza è stata ufficialmente confermata. Il Comune, dopo il raid, è intervenuto bloccando gli accessi con dei new jersey e murando le porte.

Non si conosce ancora l’ammontare preciso dei danni, ma cinque tubi dell’impianto di riscaldamento tagliati hanno causato l’allagamento del primo piano. Sebbene non abbiano portato via il materiale, i ladri probabilmente avevano intenzione di tornare. Gli operai del Comune hanno recuperato la refurtiva.

Il furgone sospetto

Giuseppe Laino, 87 anni, ex agente editoriale, ha raccontato di aver notato un furgone sospetto nei pressi del centro: «Quando mi sono fatto avanti è allontanato in fretta, non sono riuscito a prendere la targa. Queste strutture vanno salvaguardate, altrimenti sono destinate all’abbandono e al degrado».

«Allarmi inascoltati»

La vicenda ha alimentato polemiche sulla gestione della sicurezza dell’edificio. «È scandaloso – tuona Filippo Usai, consigliere comunale di maggioranza – che, a più di un anno dall’incendio, nonostante gli impegni presi, si sia arrivati a questo punto. Ho più volte sollecitato il sindaco e la giunta, sia formalmente che informalmente, sulle segnalazioni dei cittadini riguardo movimenti sospetti. Ho persino fatto più volte dei giri in macchina per sorvegliare la zona». Usai punta il dito contro la mancata prevenzione: «È vergognoso e fa rabbia pensare che, mentre sindaco e commissario liquidatore si rimbalzavano le responsabilità, i ladri siano riusciti a devastare una struttura di valore inestimabile. Sarebbe bastato installare due telecamere mesi fa per evitare questa situazione».

I soldi della Regione

Anche Rossella Pinna, ex sindaca ed ex consigliera regionale, critica l’immobilismo: «Lo scorso novembre in Regione è stato approvato un mio emendamento per un contributo di 180 mila euro destinato al comune di Guspini per la messa in sicurezza del centro. È passato quasi un anno, ma non è stato fatto nulla. Le responsabilità ricadono anche sull’inerzia».

Il sindaco Giuseppe De Fanti ha replicato difendendo l'operato del Comune: «Martedì abbiamo iscritto a bilancio le somme stanziate dalla Regione. Senza questo passaggio e le necessarie autorizzazioni non potevamo intervenire. Ora abbiamo murato gli ingressi e stiamo creando le condizioni per procedere con i lavori. Sarà anche ripristinato l’impianto di riscaldamento».

