Devastata la Scuola dei giochi 

Ristrutturato pochi anni fa con oltre un milione di soldi pubblici tramite il progetto del contratto di quartiere di Preda Istrada, è un edificio mai utilizzato e ora in balia dei vandali. Controsoffitti distrutti, incuria all’esterno, vetri antisfondamento divelti, infissi aperti, fili strappati dai quadri elettrici. Telecamere puntate verso il cielo. Non si tratta di una casa privata abbandonata, ma della Scuola dei giochi, struttura pubblica costata parecchio e ora abbandonata a se stessa, oggetto di raid vandalici, l’ultimo dei quali è stato commesso pochi giorni fa. Raid che costano ai cittadini migliaia di euro, denunciato pubblicamente senza che nessuno intervenga per la messa in sicurezza. Tanto abbandonata che l’amministrazione Soddu, a febbraio l’aveva affidata all’associazione della protezione civile nuorese, ma l’ente alla fine è stato dirottato in un’altra sede di via Tolmino perché non aveva i fondi per “ripristinare” una struttura appena terminata.

Libero accesso

L’ingresso alla scuola dei Giochi è libero. Ieri mattina nessuna barriera fermava i curiosi, che passano là dove passano indisturbati da tempo i vandali. La rete che vietava l’accesso da via Canonico Sale è a terra, schiacciata. Segno di un continuo via vai. Nessun divieto. Così com’era la casa nel quartiere di San Domenico Savio, il rudere dove una mese e mezzo fa hanno perso la vita due adolescenti, anche questa è di libero accesso a tutti. Senza controllo. Gli adulti non intervengono. Una signora si affaccia da un’abitazione. «Non ho visto nulla», dice. Tutto attorno incuria. Soldi pubblici sprecati. Nel piano terra si può accedere da qualunque finestra. In gran parte spalancate. Una sfondata. Chi ha infranto il vetro ha inferto colpi così violenti da piegare il telaio dell’infisso. All’interno il controsoffitto in pannelli è stato sfondato. Alcuni quadrati sono a terra, altri in bilico sulla struttura che li sorreggeva. Anche il quadro elettrico è vandalizzato, i fili strappati.

Sulla carta

Questo progetto di riqualificazione di spazi culturali dimenticato insieme alla scuola della ceramica e alla realizzazione della biblioteca doveva costituire la base per il rilancio del quartiere. Invece l’opera ultimata è rimasta incustodita, come tante in città.

