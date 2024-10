Devastante rogo nella notte, distrutta una casa in costruzione 

Un grosso incendio la cui origine è ancora incerta ha danneggiato la scorsa notte un’abitazione privata in costruzione nella via Nuracada a Sestu.

Le fiamme si sono sviluppate nel seminterrato, raggiungendo parte del piano terra e quindi il tetto della struttura con danni gravissimi nonostante l’immediato intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, arrivati sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni testimoni. Sul posto è arrivata una squadra di pronto intervento, con il supporto di due autobotti e un'autoscala. I pompieri hanno riversato sulle fiamme una grande quantità d’acqua riuscendo alla fine a circoscriverle e poi a domarle. Restano i danni davvero notevoli. I Vigili del fuoco hanno provveduto anche a mettere in sicurezza la struttura e l'area circostante.

Ultimata la fase di bonifica, sono stati avviati anche gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Sestu che hanno avviato le indagini coordinate dal comandante, il luogotenente Riccardo Pirali. Sono state sentite alcune persone. In merito viene però mantenuto uno stretto riserbo.

RIPRODUZIONE RISERVATA