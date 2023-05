Devastante incendio nell’azienda Agrifoglio, indagini in corso 

Centinaia di rotoballe e una ruspa sono andate distrutte in un incendio divampato nella notte tra giovedì e venerdì è nell’azienda agricola Agrifoglio a San Giovanni Suergiu.

Nel rogo è andati in fumo il lavoro degli ultimi mesi: gran parte delle rotoballe, erano in procinto di essere vendute: «Siamo stati allertati dai residenti della zona verso le 22. L’incendio nella nostra azienda era appena divampato», racconta di Maria Pina Medas, presidente della cooperativa – per fortuna l’agriturismo che si trova vicino non è stato interessato» . Ma i danni sono ingenti: «Distrutto il capannone dove erano situate le rotoballe, gravemente danneggiato quello in cui erano parcheggiati i mezzi meccanici salvati, grazie alla prontezza degli operai, prima che venissero raggiunti dalle fiamme. «Non abbiamo ancora potuto quantificare il danno subito - , continua la presidente - fortunatamente nessuno si è fatto male, salvi gli animali che si trovavano in un altro ricovero. Attendiamo che vengano effettuate le indagini per capire le origini del rogo, nel frattempo abbiamo presentato denuncia ai carabinieri». Sul posto i vigili del fuoco di Carbonia hanno operato ininterrottamente fino alle 13 di ieri per domare le fiamme e bonificare l’area. «Esprimiamo solidarietà all’azienda Agrifoglio, per questo atto deplorevole e per coloro che ci lavorano duramente, portando avanti il lavoro di agricoltura e allevamento nel nostro paese», ha detto Elvira Usai sindaca di San Giovanni Suergiu.

RIPRODUZIONE RISERVATA