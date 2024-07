Devastano la Sardegna, nessuno ferma lo scempio 

La terra è polvere. Arsa dal sole a picco, ridotta in pulviscolo impercettibile da bulldozer indefessi che vanno avanti e indietro, come se dovessero ridurre le pendici di Monte Arcosu in un deserto di silicio e acciaio. Non c’è tregua su quel proscenio che si staglia sulla laguna di Santa Gilla, ultima icona di un paesaggio che giorno dopo giorno diventa sempre più maledettamente violento e industriale.

Regione latitante

Qui, tra il carcere per mafiosi e detenuti comuni, tra comunità terapeutiche e Oasi naturalistiche, della legge-moratoria approvata una settimana fa dal Consiglio regionale, l’Assemblea legislativa di quella che fu l’Autonoma Regione della Sardegna, nessuno sa niente. Se sanno, se ne fregano. I cartelli a bordo cantiere, piazzati come passaporto d’accesso per stranieri votati alla conquista della terra promessa, sono la prova provata che in questa che fu terra di pascoli e frutteti, vigneti e uliveti, hanno fretta. Della “giustizia” non c’è anima viva. Sfrecciano solo i blindati penitenziari, per il resto campo libero. L’orda barbarica del fotovoltaico, e il trucco dell’agrivoltaico, quello sollevato da terra per fare ombra a formiche e roditori, avanza a colpi da cento ettari per volta, come se quella distesa di silicio «Made in China» dovesse diventare inarrestabile. Nell’agro di Uta, ormai, si coltivano solo “piantagioni” di Jetion e Jinko, i pannelli cinesi che si moltiplicano a ritmo funesto tra promontori e villaggi rurali abbandonati a suon di “solar-dollari” americani, euro tedeschi, spagnoli e persino norvegesi. Tutti qui a far soldi, incentivi di Stato, quello italiano, dilapidati a manetta con tanto di devastazione a costo zero di paesaggi, campi e oasi naturali.

Bufale & speculatori

Quel che più lascia esterrefatti è la “bufala” della pseudo-Comunità energetica di Macchiareddu, l’ultima invenzione di novelli “profeti” degli affari solari che vorrebbero spacciare questa invasione come modello di sviluppo, alla faccia della palese speculazione che sta devastando zona industriale, campi agricoli e pascoli. Sorprende che, nonostante la legge, nessuna pattuglia dei corpi di protezione ambientale sia ancora intervenuta per fermare l’avanzata dello scempio. L’ultima “muraglia” di pannelli, ovviamente cinesi, a ridosso delle grandi pale eoliche, cinquecento metri di scatoloni giganti accatastati in campi intonsi, senza alcun cartello di cantiere, è pronta a trasformarsi in centinaia di ettari di occupazione fotovoltaica. Per la legge, quella che doveva bloccare tutto e invece non blocca niente, queste future distese di pannelli cinesi sono una vera e propria “zona franca”, dove nessuno blocca i cantieri appena avviati, ma nemmeno quelli che stanno per iniziare. Insomma, nonostante questa nuova ondata di scempi si stia consumando a due passi da Viale Trento, sede della Regione, non si intravvede il minimo segnale di “divieto di costruzione” come, invece, declina la norma approvata.

Lo sfregio dell’Isola

La sequenza delle immagini che pubblichiamo, realizzate in queste ultime ore, da nord a sud dell’Isola, sono, però, la più evidente dimostrazione che l’intera Sardegna è sotto attacco e nessuno fa niente per fermare questa aggressione a luoghi di grande pregio naturalistico, facendo emergere la totale inefficacia della norma appena varata. Basta vedere quel che sta accadendo sulle pendici del Limbara, la catena montuosa più importante dell’alta Gallura, tra Tempio e Calangianus. Anche qui panorami illibati sono interrotti da altrettante “muraglie cinesi”, cumuli di pannelli fotovoltaici pronti per essere spalmati su centinaia di ettari di campi agricoli e fertili pascoli di montagna. Hanno persino sradicato querce imponenti, mentre assatanati Caterpillar spianano lo skyline di terre che sembravano destinate ad essere per sempre inviolabili. Invece, no.

Lobby & cacicchi

Multinazionali, cacicchi locali, con lobby diffuse, segrete e palesi, stanno impunemente radendo al suolo un inestimabile patrimonio ambientale con la Regione assente, nonostante avesse promesso di fermare lo scempio con una legge che anche nel nord dell’Isola si sta rivelando inutile. Sono decine i cantieri che stanno sventrando le terre a ridosso del Limbara, tutti angoli di paradiso terrestre presidiati a vista da guardie giurate con le fondine armate di pistole d’ordinanza. Vietato avvicinarsi anche semplicemente per documentare l’avanzata della devastazione. Ancor prima dei pannelli piazzano un reticolato di telecamere, manco fossero a Fort Knox , anche se proteggono incassi milionari provenienti da sontuosi incentivi di Stato tutti prelevati dalle tasche di ignari cittadini sardi e italiani, costretti a pagare bollette elettriche esorbitanti per foraggiare questo business devastatore. Non cambiano le immagini di Ottana. A chilometri dalla zona industriale, su quelle che un tempo erano ridenti colline a ridosso del Tirso, si sta spianando tutto di gran fretta, con distese di pallet di pannelli già pronti per essere piazzati sugli ondulati orizzonti tra Noragugume, Bolotana e Macomer. Per finire, le pendici del Marganai. Qui i basamenti ciclopici di cemento armato attendono piloni e pale. Per iniziare a devastare l’Iglesiente. Anche qui silenzio assoluto delle autorità. Della legge non sanno niente. Se sanno, se ne fregano, tanto è inefficace. Distruggere paesaggio e ambiente in Sardegna si può, nel nome di impunite e autorizzate speculazioni energetiche. Insomma, una sorta di terra di nessuno, in mezzo al mare.

