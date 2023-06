Devasta la scuola,  36enne arrestato 

Sarebbe entrato di notte all’Istituto Comprensivo numero 2 di via Caravaggio, rubando alcuni oggetti e danneggiando i locali. Con l’accusa di furto aggravato e danneggiamento, i carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno arrestato lunedì notte Carlo Cocco, 36 anni, di Sinnai, fermato dai militari mentre – secondo l’accusa – portava via generi alimentari sottratti nella scuola. Una volta entrati dentro l’Istituto, però, i militari hanno notato anche che erano scaricati gli estintori e allagati i pavimenti, oltre alla devastazione di porte e arredi. Da qui è scattata anche l’accusa di danneggiamento. I danni, secondo una prima stima, ammonterebbero a 20 mila euro.

Ieri mattina Cocco è comparso davanti al giudice in Tribunale che ha convalidato l’arresto e applicato l’obbligo di dimora e di permanenza notturna in abitazione. Sarà processato per direttissima il 7 luglio.

