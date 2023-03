Deutsche Bank nella tempesta 

Un timore che neppure le rassicurazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz sulla solidità di Deutsche Bank e l'impegno della Bce ad intervenire a difesa delle banche europee in caso di necessità sono riusciti a calmare. Milano, che sconta l’esposizione al settore bancario, ha chiuso la seduta di ieri in calo del 2,2%, maglia nera davanti a Parigi (-1,7%), Francoforte (-1,7%) e Londra (-1,3), mentre Wall Street è riuscita a riportare i propri indici sulla parità.

I nervi degli investitori, resi oltremodo sensibili dalle crisi bancarie sulle due sponde dell'Atlantico, tornano a saltare, affossando i listini azionari del Vecchio Continente e mettendo in croce ancora una volta il comparto del credito, oggetto di pesanti vendite in Borsa e di un aumento del costo delle protezioni assicurative (cds) contro il rischio di default. La miccia questa volta si accende in Germania, dove il colosso Deutsche Bank finisce sotto tiro dopo l'annuncio di voler rimborsare anticipatamente un bond subordinato Tier 2 da 1,5 miliardi di dollari. Difficile capire che cosa abbia innervosito gli investitori, in quanto l'estinzione anticipata di un'obbligazione rappresenta un segnale di forza e non il contrario. Per gli analisti di Citi, Deutsche Bank è rimasta vittima di «un mercato irrazionale», ipersensibile ai timori che la crisi di fiducia scatenata dal fallimento di Svb negli Usa e dal salvataggio del Credit Suisse in Europa possa allargarsi a macchia d'olio.

Timori

Un timore che neppure le rassicurazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz sulla solidità di Deutsche Bank e l'impegno della Bce ad intervenire a difesa delle banche europee in caso di necessità sono riusciti a calmare. Milano, che sconta l’esposizione al settore bancario, ha chiuso la seduta di ieri in calo del 2,2%, maglia nera davanti a Parigi (-1,7%), Francoforte (-1,7%) e Londra (-1,3), mentre Wall Street è riuscita a riportare i propri indici sulla parità.

Gli investitori hanno virato verso i beni rifugio, dal dollaro allo yen, dall'oro ai titoli di Stato, con il rendimento del Bund sceso di quasi 7 punti base, al 2,1%, mentre lo spread con il Btp è rimasto stabile 188 punti e il rendimento del decennale italiano è sceso al 4%.

Strategia

Nel corso dell'Eurosummit la presidente della Bce Christine Lagarde ha offerto rassicurazioni sulla solidità del sistema bancario europeo ai leader, che per quasi due ore hanno chiesto chiarimenti sul suo stato di salute e sui rischi di contagio dopo le crisi di Silicon Valley Bank e Credit Suisse. Lagarde, che ha partecipato al vertice assieme al presidente dell'Eurogruppo Pascal Donohoe, ha assicurato che la Bce segue da vicino la situazione sui mercati, pronta a intervenire in caso di necessità. Le banche europee hanno solide posizioni di capitale e di liquidità a fare da argine agli attacchi della speculazione, che si muove a suo agio in mercati poco liquidi come quelli dei cds.

