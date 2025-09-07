“Deus ti salvet Maria” risuona nella grotta di Lourdes  

Le note dell'inconfondibile preghiera, Deus ti Salvet Maria, sono riecheggiate nella grotta di Massabielle. Un canto che ha caratterizzato la carica dei 600 pellegrini sardi, oltre 200 da Macomer e dalla provincia di Nuoro, per il Giubileo a Lourdes che ha avuto come tema “Con Maria pellegrini di speranza”. Centinaia di malati, sofferenti, disabili, sono stati accompagnati in nave, pullman e aereo per trascorrere cinque giorni nel santuario mariano più famoso del mondo. Tutti con l'Oftal, (l'organizzazione ecclesiastica che accompagna gli ammalati a Lourdes), hanno potuto partecipare a fiaccolate, processioni di pace e speranza con lo stendardo dei Quattro mori che ha sventolato nelle varie funzioni, soprattutto nella grotta dove la Madonna apparve alla piccola Bernadette. «Lourdes non è solo luogo di preghiera- dice il vescovo di Ozieri, monsignor Corrado Melis- ma di verità e di certezza d'amore». «Un pellegrinaggio di serenità- aggiunge Tore Acca, presidente regionale dell'Oftal- che ha visto uniti i malati, i volontari (damine e barellieri) ma soprattutto tanti giovani, che costituiscono la speranza anche per la nostra Isola». Tra i volontari anche Aldo Demontis, assessore comunale a Macomer. Tanti i medici e infermieri e numerosi sacerdoti e rappresentanti nazionali dell'Oftal, col presidente monsignor Paolo Angelino.

RIPRODUZIONE RISERVATA