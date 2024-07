Deturpata la targa di Almirante, lo sdegno di FdI: «Episodio vile» 

Un disegno osceno sul muro e alcuni tratti di vernice sulla targa. Questo lo spettacolo in via Almirante a Sestu.

Un vandalismo insensato, che non ha colore politico se non quello dell’inciviltà. Subito denunciato da Maurizio Meloni, capogruppo di FdI in Consiglio Comunale. «Il circolo Fratelli D'Italia di Sestu condanna questo vile episodio, lesivo della memoria storica di un grande uomo politico che si è sempre confrontato democraticamente ed è sempre stato rispettato da tutti gli avversari politici», dice. «Per esempio quando venne a mancare Berlinguer, il suo maggiore avversario, Almirante si recò subito a rendergli omaggio». La strada fu intitolata allo storico segretario del Msi nei primi anni 2000, quando era sindaco Luciano Taccori e assessore Massimiliano Bullita, su proposta di Meloni e di Marco Argiolas; poco tempo dopo la targa sparì e venne ricomprata a spese del circolo. E sempre su richiesta di Meloni, fu corretta la targa di via Berlinguer, erroneamente chiamata “Bellinguer”, che si trova proprio accanto a via Almirante. Ora il Comune dovrà spendere per pulire il muro e la targa.



