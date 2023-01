«Deturpa l’ambiente, no al parco eolico» 

L’imposizione governativa dall’alto è mal digerita da Diego Loi sindaco di Santu Lussurgiu: «Non siamo stati coinvolti come amministratori e come cittadini. È una situazione imbarazzante e complessa. Siamo d’accordo per le energie da fonti rinnovabili, ma anche per una pianificazione decisa pure dalle comunità locali. Il deturpamento ambientale non verrà mai ripagato da alcuna compensazione economica o energetica per le comunità. In consiglio decideremo entro il 29 gennaio».

Sono previste 12 torri eoliche da oltre 100 metri a Scano, 9 a Santu Lussurgiu, addirittura 44 a Sindia. Un progetto molto invasivo e impattante sul territorio. Ma se alcune aziende private, la A2A è disposta a pagare canone annuo e indennizzi per modifiche del territorio, non è così scontato che lo faccia anche Enel, in nome del piano energetico e strategico nazionale.

Il Montiferru dice perentoriamente no al parco eolico che Enel Green Power e altre aziende private vogliono costruire nei territori privati di Santu Lussurgiu e Scano Montiferro, poi a Sindia, Borore e Macomer. «Siamo contro questa speculazione delle multinazionali. Un nuovo embargo a danno delle nostre comunità – sbotta il sindaco di Scano Antonio Flore Motzo – proprio ora che come Unione dei Comuni ci stiamo impegnando per sviluppare il nostro territorio in maniera sostenibile, con il rispetto dell’ambiente e della biodiversità, delle specificità colturali e culturali, arriva questo nuovo atteggiamento impositivo da parte del Governo nazionale. Uniti diciamo no».

Il progetto

Comune e Regione

L’assessora regionale all’Industria Anita Pili promette un tavolo di confronto con il Governo, e con i sindaci del Montiferru e Marghine per «rivedere le autorizzazioni che scavalcano Regione ed enti locali. A Roma apriremo un tavolo di concertazione per ritrovarci come attori maggiormente coinvolti nelle scelte energetiche nazionali».

Cuglieri, Sindia

Quadro normativo certo e chiaro è il suggerimento del sindaco di Cuglieri Andrea Loche: «Dobbiamo trovare un compromesso difficile ma quanto mai necessario tra beneficio ambientale per energia pulita e danno paesaggistico. io sarei a favore del ritorno al mini eolico, che è meno impattante».

Gianni Virdis, proprietario di terreni a Sindia è a favore dell’impianto: «Sono a favore delle energie rinnovabili, io ho concesso una porzione del mio terreno, da cui otterrò un canone annuo e indennizzi per modifiche che trasformeranno il paesaggio».

La società

La posizione di Enel Green Power è per «il dialogo continuo e costruttivo con le comunità per un percorso condiviso che potrà portare benefici come turismo sostenibile, comunità energetiche. Piani che Enel sta realizzando in tanti contesti locali nella Penisola», spiega Cristiana Di Torrice, responsabile affari istituzionali di Enel Italia.

