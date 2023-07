Dettori: in 13 si diplomano con 100 e lode, in 16 con 100 

Carolina Cordella si è diplomata con cento e lode, assieme a 12 colleghi del liceo Dettori che hanno raggiunto l’eccellenza al cospetto della commissione d’esame. Ma rispetto a loro, Cordella l’ha fatto con un anno di anticipo, a 17 anni, grazie all’abbreviazione per merito che le è stata concessa.

Con il massimo punteggio e la lode, ma alla fine del regolare quinquennio, si sono diplomati anche altri tre studenti della sezione “E” del liceo Classico, quella che quest’anno si è distinta in modo particolare: si tratta di Simone Boi, Matilda Spiga ed Elena Uras. Cento e lode anche per Virginia Sichel (5ª A), Mario Olla e Chiara Sanna (5ª C), Mariano Curreli e Ludovica Franzese (5ª F), Elena Satta (5ª G), Arianna Cannas e Sonia Lai (5ª H) e Maria Camilla Pogliani (5ª I).

I diplomati con cento centesimi sono: Anna Putzu e Nicolò Mocci (5ª A), Gaia Vittoria Giglioli (5ª B), Federica Aroni, Matteo Giardina e Samuele Spinella (5ª C), Alessandra Angioni, Federica Maxia, Alessandro Edoardo Orrù, Aurora Porcu, Alessandro Riccio e Francesca Patrizia Urru (5ª E), Lorenzo Costantino, Carlotta Maria Zedda e Giulia Monni (5ª G) e Letizia Onnis (5ª H).

A raggiungere il traguardo sono stati quest’anno 163 studenti. «Oggi, nel momento in cui inizia per loro una nuova vita, siamo certi che, ovunque il percorso di studi e le scelte di vita li porteranno, terranno sempre nel cuore orgogliosamente il ricordo dei loro anni come studenti e studentesse del liceo Dettori», si legge in una nota della dirigenza scolastica.

RIPRODUZIONE RISERVATA