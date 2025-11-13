Dettori, i primi gloriosi 160 anni 

L'elegante parete bordeaux, le luci che sembrano rincorrersi sui muri, le sedute sobrie. Sarà forse una coincidenza, oppure no. Certo è che il Dettori ha scelto di festeggiare nel modo più bello i suoi 160° anni dall’intitolazione, riaprendo le porte dell'Aula magna inagibile dal 2013 e oggi totalmente rinnovata. Il taglio del nastro alla presenza di ex alunni, attuali studenti e istituzioni, in una mattinata di continui sovrapporsi di passato e presente: pagine della lunga e gloriosa storia del primo liceo della Sardegna. Dove studiò anche Antonio Gramsci, politico e filosofo formatosi nell'istituto che allora si trovava alla Marina, e non ancora nell’attuale imponente edificio di via Cugia. A lui va di diritto il nome del nuovo spazio.

I festeggiamenti

«Benvenuti nella nuova Aula magna. È una grande emozione e anche un onore», premette la dirigente scolastica Monica Ruggiu. È lei ad aprire i tanti interventi che si succedono nella mattina di festa. «Il tredici novembre del 1859, con la legge Casati, veniva istituito il Regio liceo, intitolato il 4 marzo del 1865 a Giovanni Maria Dettori. Da quel momento Cagliari ha potuto accogliere e custodire un'istituzione che è stata importante per tanti e culla di diverse generazioni di ragazzi e ragazze che si sono distinti in svariati campi». E poi il salto ai giorni nostri: «Oggi abbiamo la soddisfazione di rientrare in un'aula magna di cui siamo stati privati per tanto tempo. Numerosi ragazzi non l’avevano mai vista, non certamente in questa bellissima veste: il 19 novembre ospiterà la prima assemblea d'Istituto».

Le istituzioni

È una coincidenza anche l'assenza del sindaco Massimo Zedda, impegnato a Bologna con l'Anci e sostituito dalla emozionatissima ed ex dettorina vicesindaca Maria Cristina Mancini: «Quelli trascorsi qui sono stati cinque anni intensi, di grande impegno, di studio ma anche di divertimento, faticosi ma bellissimi: entravamo qui da bambini e uscivamo persone con un bagaglio di conoscenze ma anche con un metodo di studio e di lavoro che aiuta nel percorso di vita. Sentivamo l'orgoglio di essere parte di una scuola dove avevano studiato Antonio Gramsci, Giuseppe Dessì, Renzo Laconi ed è importante che anche voi, studenti di oggi, sentiate questo orgoglio», dice rivolgendosi agli attentissimi allievi che portano avanti la storia. «L'investimento nella scuola pubblica è il migliore che una pubblica amministrazione possa fare».

In prima fila anche Francesco Feliziani, direttore dell'Ufficio scolastico regionale: «È stata creata una struttura meravigliosa, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Dobbiamo dire un grande grazie al Comune e alla Città metropolitana per aver completato quest'opera che la città attendeva da anni», osserva. «Le scuole sono tutte importanti, ma qui stiamo parlando di un istituto che ha un'importanza particolare per la Sardegna e per Cagliari. La dimostrazione che al di là delle polemiche c'è stato un grande interesse per le scuole, che col Pnrr negli ultimi tre anni hanno potuto godere di circa 142 milioni di euro destinati a tante attività volte in gran parte a contrastare la dispersione».

Il progetto

Passato e presente si rincorrono anche nella nuova Aula magna, col progetto firmato dallo Studio Dmc_architetti e una scelta precisa raccontata dalla professionista Teresa De Montis, anche lei ex dettorina: «Rientro in quest'aula dopo 40 anni. Abbiamo voluto ridare lustro a questa sede senza stravolgerla».

