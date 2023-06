«Dettori era capace di intendere e di volere» 

«Da considerarsi persona capace di intendere e di volere al momento dei fatti». Si tratta di uno dei passaggi più significativi della perizia, illustrata ieri in Corte d’appello, di Claudio Dettori, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Antonio Fara avvenuto a Sassari il 22 aprile 2021. È lo psichiatra Paolo Milia, incaricato dalla Corte di tracciare il profilo psicologico dell’imputato, a individuare i due tratti dominanti del 26enne: «Dal punto di vista clinico-psichiatrico presenta una personalità paranoide e antisociale». Ma tutto questo, come riferisce il professionista, «non rileva con il reato di cui si discute e dal punto di vista psichiatrico-forense».

L’esame era stato richiesto alla luce di un’osservazione psichiatrica, messa in luce dall’avvocato difensore Giuseppe Onorato e condotta nel carcere di Uta sul giovane all’inizio dell’anno. In questa si evidenziava, tra i diversi aspetti, un disturbo inquadrato “nello spettro schizofrenico a sfondo paranoideo”. Il “malfunzionamento” non viene negato da Milia che dichiara però come Dettori, che continua a professarsi innocente, “è capace di comprendere l’essenza del processo ed è calato perfettamente nella realtà”. Alle stesse conclusioni sarebbe arrivato il professor Petrini, perito della procuratrice generale Maria Gabriella Pintus, la cui relazione verrà presentata nella prossima udienza di settembre. In quella data, oltre alla discussione del difensore, verrà emessa dalla corte, presieduta da Maria Teresa Lupinu, anche la sentenza.

