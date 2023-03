Dettori, 22 studenti a scuola di diplomazia alle Nazioni Unite 

Un'esperienza di assoluto prestigio, punto di partenza per una carriera diplomatica in un luogo di spicco a livello mondiale. Per 22 ragazze e ragazzi del Liceo Classico Dettori si è conclusa ieri, col ritorno a Cagliari, la settimana a New York nell'ambito del Change the World Model UN, un forum internazionale che si è tenuto alle Nazioni Unite con oltre 5.000 studenti da 142 Paesi.

Gestito per l’Italia dall'Associazione Diplomatici, ha l'obiettivo di formare i leader di domani e affermare un modello di sviluppo sostenibile del pianeta. «Un’esperienza indimenticabile», racconta Beatrice Scarparo. «L'obiettivo del percorso è favorire il dialogo fra le varie nazioni per arrivare a soluzioni condivise. Abbiamo rappresentato i Paesi che ci venivano assegnati: io e una mia compagna avevamo la Polonia e, oltre ad affrontare vari argomenti, abbiamo conosciuto altre persone e differenti culture».

Le attività

I ragazzi hanno viaggiato da soli, senza docenti accompagnatori, trovando a Roma altri studenti italiani. Hanno svolto un progetto di formazione, non una semplice visita alle Nazioni Unite: hanno simulato le attività in qualità di ambasciatori, che hanno rappresentato gli Stati membri delle Nazioni Unite. Fra le varie sessioni hanno tenuto la presentazione di un Position Paper, poi c’è stato un incontro con gli ospiti presenti fra cui Zbigniew Boniek, Maria Latella, Dario Nardella, Marco Tardelli e, in collegamento, il ministro Guido Crosetto. «È stato un qualcosa fuori dall’ordinario, che mi ha fatto crescere e relazionare con altri giovani della mia età: ho imparato molto», afferma Roberto Ledda.

Il percorso