Detroit e Chicago per “Ovunquesardi” 

Floris e Nu sono ancora a Detroit, in Michigan, il loro stato in treno numero 13. Il viaggio è ancora tanto lungo, perciò, trovare riposo sotto un tetto sardo, in America, è sempre cosa gradita. Nella puntata di “Ovunquesardi”, riproposta stasera alle 21, i nostri due ragazzi infatti vengono invitati a un altro evento fra corregionali emigrati, questa volta a casa della sassarese Silvana Ledda. Poi via verso Chicago. Qui saranno Alessio e Debora a prendersi cura dei nostri ragazzi. Con una pizza...