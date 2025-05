Detrazioni Tari per chi usa la compostiera 

Selargini a lezione di compostaggio, con la possibilità di una riduzione in bolletta per la Tari - il 15 per cento sulla parte variabile della tariffa - per chi smaltisce l’organico a casa. La società che gestisce l’appalto di igiene urbana in città - San Germano - ha avviato una serie di iniziative, organizzate in collaborazione col Comune, volte a promuovere e incentivare il compostaggio domestico tra i cittadini, con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e promuovere pratiche sostenibili.

Lunedì la riunione nella sala consiliare. Durante l’incontro sono state fornite informazioni utili sui vantaggi ambientali ed economici della pratica di autosmaltimento domestico del rifiuto organico, sulle regole fondamentali per ottenere un buon compost, su tecniche e modalità da utilizzare per trasformare i rifiuti organici in risorsa utile per il giardino e l’ambiente. E su come richiedere la compostiera.

Presenti all’incontro in Municipio anche la vicesindaca Gabriella Mameli e l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa. «È stata un’occasione per informare i cittadini su questa buona pratica a vantaggio dell’ambiente e della stessa comunità», sottolinea l’assessore Gessa. «Un’iniziativa che dimostra l’attenzione al tema da parte dell’amministrazione».

