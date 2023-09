Detersivo profumato e scottex per inviare la droga a Milano 

Spedita con il corriere come un pacco qualsiasi. Ma in quella scatola, fra lo scottex imbevuto di detersivo profumato, era nascosto mezzo chilo di marijuana. È uno dei sistemi escogitati dalla banda sarda per rifornire il mercato della droga in Lombardia e Piemonte. Emerge dall’inchiesta della procura distrettuale antimafia di Cagliari culminata nei giorni scorsi con 31 misure cautelari (13 in carcere, 18 domiciliari). “Monte Nuovo” ha smascherato la fitta rete fra criminalità, politica e professionisti ma ha fatto emergere anche un importante traffico di droga dall’Isola verso il resto d’Italia e viceversa.

I rapporti

L’inchiesta parte dall’arresto di un corriere bergamasco bloccato sulla 131 nell’estate 2019 con quasi 11 chili di cocaina. Le indagini dei carabinieri portano dritte a Nicolò Cossu che «in perfetta aderenza al personaggio – scrive nell’ordinanza il gip Michele Contini – è ritenuto un punto di riferimento anche da persone estranee all’ambiente criminale barbaricino». E proprio “Cioccolato” è il grande fornitore di droga, procura lo stupefacente da spedire nella Penisola, mentre Desiderio Mulas, 66 anni di Oristano (in carcere) tiene i contatti con alcuni sardi trapiantati nel nord Italia per lo smercio e segue in prima persona il rifornimento della piazza oristanese.

Il traffico

Come si evince dall’indagine, ognuno ha un compito preciso nel giro di spaccio. I carabinieri del Ros, grazie alle microspie installate sulle auto e alle intercettazioni telefoniche, seguono come ombre i movimenti sospetti, documentano gli incontri fra stazioni di servizio, bar e ovili. Scoprono i preparativi per le spedizioni di “formaggio”. Desiderio Mulas a novembre 2021 al telefono con Vincenzo Deidda (59 anni di Gergei, in carcere) osserva: Il prezzo è in base alla qualità... Tocca prendere un corriere e mandare qualche forma di formaggio, qualcosa per vederla. I fornitori erano abituati a inviare “provini”, assaggi per valutare la qualità del prodotto. A Milano dopo i primi riscontri e l’invio della droga a Busto Arsizio nel pacco dal profumo di detersivo (intercettato dai carabinieri), si ha difficoltà a venderla. Si cambia piazza, si prova a Torino con Andrea Daga, 63 anni (ai domiciliari) e anche qui arriva un prodotto che non dà in testa nonostante il buon sapore, spiega .

I rifornimenti

In Sardegna si cercano soluzioni, entra in scena Cossu che non gradisce fare figuracce. Se diamo una parola… Se non è buona non è buona, cosa gli dai immondezza? E subito si tenta di organizzare una spedizione più grossa, Mulas informa Deidda di aver parlato col gruppo orgolese: Ce n’è di formaggio, un quintale e un quintale te lo mandano. I carabinieri, a maggio 2022, a Orotelli scoprono nell’ovile di Alessandro Arca, 46 anni di Bono (in carcere) 600 chili di cannabis e intervengono creando qualche problema al piano di vendita della banda. I traffici di “bottarga”, come talvolta è definita la droga, vanno avanti e si guarda alla piazza romana. A Oristano Mulas consegna persino a domicilio la cocaina, i “mezzini”. Fino a mercoledì scorso quando l’import-export illegale è bloccato dalla Dda. Intanto lo scambio fiorente fra l’Isola e il Continente sembra confermare un’ipotesi investigativa da tempo sostenuta: le grandi quantità di marijuana, prodotte nelle piantagioni sparse nelle campagne, sono utilizzate spesso come merce di scambio per acquistare cocaina da altre regioni d’Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA