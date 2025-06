Detenzione inumana: ex sequestratore risarcito 

Uno degli esponenti di spicco dell’ex Anonima sequestri, l’orunese Bernardino Ruiu, condannato a 26 anni di carcere per il rapimento di Dino Toniutti avvenuto il 26 dicembre 1978, sarà risarcito dal ministero della Giustizia con 63.231,94 euro per le condizioni di detenzione sopportate per anni e ritenute inumane della Corte europea per i diritti dell’uomo. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Cagliari, Paolo Corso, dando ragione all’78enne assistito dall’avvocato Pier Andrea Setzu.

Il sequestro

Lo studente di Macomer, Dino Toniutti, era stato sequestrato il giorno di Santo Stefano del ‘78 dopo essere rincasato, appena parcheggiata l’auto sotto la propria abitazione. Era rimasto nelle mani dei rapinatori per 65 giorni, poi rilasciato all’alba del 2 marzo 1979 a “Jacu Piu” sul Monte Ortobene, dopo il pagamento di un riscatto di circa 300 milioni di lire. Uno dei due emissari che trattarono con i sequestratori per la liberazione venne malmenato. Per quel sequestro – dopo i racconti del super pentito dell’anonima, Luciano Gregoriani – vennero poi incriminati e condannati a 26 anni di carcere in tre, tra i quali Bernardino Ruiu, all’epoca dei fatti trentenne.

La detenzione

Tornato libero, l’ex carcerato (oggi 78enne) ha fatto causa al Ministero della Giustizia per la riparazione del danno per inumana detenzione. Nello specifico il suo avvocato ha contestato che in nessuna delle celle nelle quali ha vissuto era stato assicurato lo spazio di 3 metri quadri per ciascun recluso, avevano una sola finestra con grate metalliche, piccole e che non garantivano una adeguata illuminazione. Nella causa veniva lamentato anche che spesso mancava il riscaldamento, c’erano blatte, scarafaggi e topi, il bagno non aveva acqua calda e ci si poteva fare la doccia all’esterno solo due volte la settimana. In più ha dovuto stare chiuso in cella per 22 ore al giorno, con solo un’ora d’aria concessa.

La decisione

Al termine di un lungo procedimento civile iniziato nel 2020, il giudice del Tribunale di Cagliari, Paolo Corso, ha valutato le prove portate dall’avvocato Setzu e ha ritenuto che, effettivamente, le condizioni di detenzione nelle quali ha vissuto l’orunese per scontare la sua condanna non fossero rispettose dei diritti dell’uomo. Da qui il via libera al risarcimento, quantificato in poco più di 63mila euro.

