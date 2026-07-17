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Domusnovas.
18 luglio 2026 alle 00:46

Detenzione illegale di esplosivi, allevatore arrestato dai carabinieri 

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Un allevatore di 61 anni è stato arrestato giovedì dai carabinieri di Iglesias per detenzione illegale di esplosivi. Si tratta di Salvatore Frongia originario di Desulo ma residente a Domusnovas. L’indagine, seguita dal pm Giangiacomo Pilia, ha visto i carabinieri entrare in azione in una località poco distante dal centro abitato dove si ipotizzava che l’allevatore, già noto per altre vicende, nascondesse del materiale illecito. L’azione ha visto lavorare in sinergia i militari dell'aliquota operativa del Nucleo operativo e radiomobile, due squadre dello Squadrone eliportato carabinieri Cacciatori "Sardegna" e due unità cinofile dello Squadrone e del nucleo Cinofili di Cagliari. È stata eseguita una perquisizione nei pressi dell’abitazione dell'uomo e nell’ovile che aveva in uso:i militari hanno rinvenuto alcuni spezzoni di miccia detonante, per una lunghezza complessiva di circa 19 metri, contenenti esplosivo ad alta potenzialità. Trattandosi di materiale di elevata pericolosità, è stato messo in sicurezza grazie all'intervento degli artificieri dell'Arma e sottoposto a sequestro penale. L’uomo è stato dichiarato in arresto e ieri l’arresto è stato convalidato: a Frongia, difeso dall’avvocato Marco Usai, sono stati concessi i termini a difesa ed è tornato a casa con obbligo di dimora.

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