Detenzione di marijuana, un’assoluzione e una condanna 

Erano accusati entrambi di detenzione di sostanze stupefacenti ma uno è stato assolto con formula piena, l’altro condannato a dieci mesi e al pagamento di una multa di duemila euro. Antonio Peralta, 53 anni allevatore di Suni, era stato coinvolto nell’inchiesta ma la difesa ha dimostrato nel corso del processo la sua estraneità ai fatti contestati, che invece sono stati addebitati a Nicola Poddighe, di Terralba. La giudice Paola Bussu ha prosciolto il primo e condannato il secondo.

La vicenda risale al luglio di cinque anni fa, quando Poddighe si era trasferito a Suni e aveva trovato lavoro nell’azienda di Peralta. Nel corso di un controllo dei carabinieri erano stati trovati trecento grammi di marijuana (che avrebbero fruttato 250 dosi) ed era scattata l’accusa in concorso per i due. Nel corso del dibattimento l’avvocata Cristina Puddu ha dimostrato che Peralta non aveva alcuna responsabilità, mai aveva avuto contratti con l’ambiente delle sostanze stupefacenti e ha chiesto l’assoluzione.

L’avvocato Fabio Costa, per Poddighe, aveva sostenuto che non fosse stata provata la responsabilità e aveva chiesto il proscioglimento. Poddighe è stato però condannato a dieci mesi, mentre Peralta è stato assolto. ( p. m. )

