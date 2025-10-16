VaiOnline
Carbonia.
17 ottobre 2025 alle 00:28

Detenzione di droga, due arresti 

Gli agenti da qualche tempo nutrivano dei sospetti nei loro confronti. A conclusione dell’operazione, le ipotesi si sarebbero rivelate fondate: un uomo e una donna di Carbonia sono stati arrestati due giorni fa con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Si tratta di Massimo Massa, 44 anni, e Federica Mocci, 38. Sono stati trovati in possesso, nell’appartamento in cui vivono, di una ventina di dosi di cocaina. L’intervento degli agenti del Commissariato di Carbonia è scattato dopo una serie di accertamenti che andavano avanti da tempo. Ricevuto dal magistrato il nullaosta ad intervenire, è scattata la perquisizione del loro alloggio, avvenuta in un rione alla periferia nord della città. Sono stati trovati così venti dosi di cocaina già confezionate e ritenute pronte ad essere cedute, diverse sostanze e materiali considerati utili al confezionamento degli stupefacenti, un bilancino di precisione. Tutto è stato posto sotto sequestro. Il tribunale di Cagliari ieri ha convalidato l’arresto e, in attesa del processo, ha disposto per l’uomo l’obbligo di dimora, per la donna al momento nessun tipo di restrizione della libertà. (a. s.)

