Detenuto tenta l’evasione dall’ospedale 

Accompagnato dagli agenti della Polizia Penitenziaria al pronto soccorso del Santissima Trinità, un giovane detenuto ha tentato di evadere, scappando dall’ospedale. Solo il pronto intervento dei poliziotti, aggrediti anche con calci e pugni, ha evitato una clamorosa fuga e conseguenze molto gravi. «Il personale della Polizia Penitenziaria», è l’affondo di Giovanni Villa, segretario della Fns Cisl, «vive quotidianamente queste emergenze a causa di detenuti problematici che dovrebbero essere trasferiti in altre strutture». E Michele Cireddu della Uil Pa, aggiunge: «Le istituzioni non hanno mai risposto alle nostre denunce sulla mancata attivazione del repartino detentivo ospedaliero».

Il pericolo

Il tentativo di evasione è avvenuto sabato sera. Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia Penitenziaria, un 26enne di Sassari, detenuto nel carcere di Uta è stato accompagnato in ospedale per una sospetta frattura al polso della mano destra, come disposto dal medico del penitenziario cagliaritano. Al pronto soccorso del Santissima Trinità è scoppiato il caos. Il detenuto, in passato protagonista di altri episodi aggressivi e violenti, dopo la visita ha atteso il referto nella “cella” del furgone blindato della Polizia. Ha chiesto di poter andare in bagno e appena fuori dal mezzo, ha aggredito gli agenti, fuggendo a piedi all’interno dell’ospedale. Sono stati minuti di grande apprensione ma alla fine i poliziotti lo hanno rintracciato e bloccato. E quando si è ritrovato nuovamente dentro la cella del blindato ha cercato di sfondare il cancello con calci violenti.

Contusioni

«Una poliziotta è rimasta lievemente contusa», prosegue Villa. «Niente di grave per fortuna, ma quanto accaduto è sempre più preoccupante. Solo la professionalità del personale della Polizia Penitenziaria ha evitato situazioni di pericolo. Come Fns Cisl metteremo in campo tutte quelle forme di protesta a tutela delle donne e degli uomini del corpo

di Polizia Penitenziaria». Annunciato lo stato di agitazione regionale che oggi verrà presentato ufficialmente al provveditore dell’amministrazione penitenziaria. «Oltre alle violenze subite», sottolinea invece Cireddu, «gli agenti hanno ricevuto minacce di morte dirette anche alle loro famiglie». Il segretario della Uil Pa continua: «Siamo stanchi di chiedere la giusta attenzione sulla necessità di fornire alla Polizia Penitenziaria le risorse indispensabili per garantire il proprio diritto alla sicurezza e, di conseguenza, tutelare l'incolumità dei cittadini e la sicurezza pubblica».

RIPRODUZIONE RISERVATA