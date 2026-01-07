VaiOnline
08 gennaio 2026 alle 00:27

Detenuto tenta l’evasione dal Santissima Trinità e aggredisce i poliziotti 

Bloccato a fatica dagli agenti, alcuni feriti «Serve il reparto speciale, pronto e mai aperto» 

Ha sperato di poter scappare dal reparto di psichiatria dell’ospedale Santissima Trinità, provando a fuggire dalla struttura: un’evasione, quella tentata da un detenuto martedì sera, sventata solo grazie alla prontezza degli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno intercettato l’uomo, riuscendo a immobilizzarlo nonostante la sua reazione violenta. Alla fine il detenuto è stato messo in sicurezza e due poliziotti hanno riportato contusioni varie, per fortuna non gravi. «Purtroppo si tratta di un fatto annunciato», è l’attacco di Luca Fais, segretario nazionale per la Sardegna del sindacato di Polizia Penitenziaria del Sappe, «perché nonostante promesse e appelli il reparto dei detenuti, pronto da più di quindici anni, non è mai stato aperto e reso attivo».

Il pericolo

Il detenuto, come ricostruito dai sindacalisti, era ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di via Is Mirrionis. Piantonato e tenuto sotto controllo, ha tentato di fuggire. Sono stati momenti concitati e di paura, anche per la presenza di altri pazienti e anche di alcuni familiari. Solo il pronto intervento degli agenti della Penitenziaria ha evitato che l’evasione potesse concretizzarsi. Il detenuto ha anche colpito i poliziotti che a fatica sono riusciti a immobilizzarlo. Alla fine è stato affidato nuovamente alle cure dei medici del reparto di psichiatria.

Troppe criticità

«Quello che è successo è grave ed è l’ennesima sottovalutazione degli allarmi lanciati da tempo dal Sappe», prosegue Fais. «Si è evitato il peggio solo grazie al personale della Polizia Penitenziaria, che paga pesantemente in termini di stress e operatività questi continui episodi critici. La cosa grave è che stiamo sempre aspettando l’attivazione del reparto detentivo, mai entrato in funzione, nonostante la notevole spesa di soldi pubblici: averlo permetterebbe di concentrare tutti i detenuti ricoverati in un’unica struttura e questo sarebbe fondamentale in termini di sicurezza». Inoltre i piantonamenti portano utilizzo di agenti fuori dagli istituti penitenziari in un momento di forte criticità: «Nel carcere di Uta», sottolinea Donato Capece, segretario generale del Sappe, «ci sono 730 detenuti a fronte dei 561 posti regolamentari. E a questo si contrappone un organico carente della Polizia Penitenziaria di Uta che deve fronteggiare aggressioni, risse ed i tentati suicidi , purtroppo all’ordine del giorno».

