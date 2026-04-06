VaiOnline
Oristano.
07 aprile 2026 alle 00:35

Detenuto sul tetto del carcere per protesta 

Da due giorni a dieci metri di altezza per chiedere di essere trasferito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È salito su uno dei punti più alti del carcere di Massama. E non è intenzionato a scendere: da due giorni un detenuto si trova sul tetto dei passeggi, a circa dieci metri d’altezza. Una forma di protesta, già messa in atto a fine febbraio insieme a un altro recluso, e ripresa la mattina di Pasqua per gridare forte il proprio malessere e chiedere di essere trasferito. Una situazione che ha mobilitato gli agenti di polizia penitenziaria e i vigili del fuoco.

La protesta

Con un sistema molto simile al parkour, durante l’ora d’aria nel giorno di Pasqua, il detenuto 29enne della Media sicurezza con alcuni balzi velocissimi è salito in cima al tetto. E da quel momento non è più sceso, o meglio ogni tanto è sceso a sei metri dove ci sono gli agenti che non lo perdono mai di vista. Subito è scattato l'allarme, i poliziotti si sono mobilitati per cercare di risolvere la situazione, hanno iniziato estenuanti tentativi di mediazione e convincimento ma fino alla tarda serata di ieri è stato inutile. Il recluso, un cittadino tunisino, ha chiesto di poter parlare con il magistrato di sorveglianza e soprattutto di essere trasferito in un’altra struttura. Il personale della polizia penitenziaria ha fatto il possibile per trovare una soluzione, andando anche incontro alle esigenze del giovane: la notte gli è stato dato un giubbotto, gli sono stati portati il cibo e l’acqua. Da parte sua però nessuna intenzione di desistere dalla protesta, forse anche alla luce di quanto accaduto qualche tempo fa quando il compagno, che era salito con lui sul tetto, è stato trasferito.

Clima teso

L’episodio di questi giorni evidenzia ancora una volta il clima di forte tensione che si vive nel carcere di Massama. Negli ultimi tempi i vari sindacati hanno denunciato fatti gravi e ribadito la necessità di potenziare l’organico degli agenti. Alcuni mesi fa due detenuti avevano aperto gli idranti allagando un intero piano dell’istituto e c’era stato anche un principio di incendio. In un’altra occasione alcuni reclusi avevano appiccato un incendio nella sezione della Media sicurezza bruciando carta e lenzuola e persino un materasso. Tre agenti di polizia penitenziaria erano rimasti lievemente feriti nel tentativo di spegnere le fiamme. Poi c’era stata la protesta sul tetto che nel giorno di Pasqua è stata ripetuta. Il clima nell’istituto di Massama è quindi sempre più caotico fra sovraffollamento e personale insufficiente per far fronte a una situazione che rischia di degenerare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

la crisi

«Aerei a secco? Non succederà Ma i biglietti saranno più cari»

Pileri (Fiavet): le scorte di cherosene sono sufficienti, ma basta allarmismi perché sono inutili, anzi dannosi 
Marco Noce
Il conflitto

«Possiamo distruggervi in una notte»

Da Trump un altro ultimatum definitivo, per l’Iran inaccettabile il piano Usa 
Pasquetta

Pienone per spiagge e musei La stagione 2026 parte bene

A Cagliari clima mite e grande folla tra Poetto, Su Siccu e Castello 
Riccardo Spignesi
La Giunta regionale studia un disegno di legge che tuteli l’Isola, magari da integrare con la Pratobello 24

Norme sarde bocciate, corsa contro il tempo per evitare altri assalti

L’obiettivo è superare il vuoto normativo ma resta l’ombra dei ricorsi alla Consulta 
Lorenzo Piras
Lo scenario

Energia e difesa, i nodi del Governo

Oggi Crosetto alla Camera, giovedì l’informativa della premier 