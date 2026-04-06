Detenuto sul tetto del carcere per protesta 

È salito su uno dei punti più alti del carcere di Massama. E non è intenzionato a scendere: da due giorni un detenuto si trova sul tetto dei passeggi, a circa dieci metri d’altezza. Una forma di protesta, già messa in atto a fine febbraio insieme a un altro recluso, e ripresa la mattina di Pasqua per gridare forte il proprio malessere e chiedere di essere trasferito. Una situazione che ha mobilitato gli agenti di polizia penitenziaria e i vigili del fuoco.

La protesta

Con un sistema molto simile al parkour, durante l’ora d’aria nel giorno di Pasqua, il detenuto 29enne della Media sicurezza con alcuni balzi velocissimi è salito in cima al tetto. E da quel momento non è più sceso, o meglio ogni tanto è sceso a sei metri dove ci sono gli agenti che non lo perdono mai di vista. Subito è scattato l'allarme, i poliziotti si sono mobilitati per cercare di risolvere la situazione, hanno iniziato estenuanti tentativi di mediazione e convincimento ma fino alla tarda serata di ieri è stato inutile. Il recluso, un cittadino tunisino, ha chiesto di poter parlare con il magistrato di sorveglianza e soprattutto di essere trasferito in un’altra struttura. Il personale della polizia penitenziaria ha fatto il possibile per trovare una soluzione, andando anche incontro alle esigenze del giovane: la notte gli è stato dato un giubbotto, gli sono stati portati il cibo e l’acqua. Da parte sua però nessuna intenzione di desistere dalla protesta, forse anche alla luce di quanto accaduto qualche tempo fa quando il compagno, che era salito con lui sul tetto, è stato trasferito.

Clima teso

L’episodio di questi giorni evidenzia ancora una volta il clima di forte tensione che si vive nel carcere di Massama. Negli ultimi tempi i vari sindacati hanno denunciato fatti gravi e ribadito la necessità di potenziare l’organico degli agenti. Alcuni mesi fa due detenuti avevano aperto gli idranti allagando un intero piano dell’istituto e c’era stato anche un principio di incendio. In un’altra occasione alcuni reclusi avevano appiccato un incendio nella sezione della Media sicurezza bruciando carta e lenzuola e persino un materasso. Tre agenti di polizia penitenziaria erano rimasti lievemente feriti nel tentativo di spegnere le fiamme. Poi c’era stata la protesta sul tetto che nel giorno di Pasqua è stata ripetuta. Il clima nell’istituto di Massama è quindi sempre più caotico fra sovraffollamento e personale insufficiente per far fronte a una situazione che rischia di degenerare.

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