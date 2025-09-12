Detenuto salvato dagli agenti penitenziari 

Tragedia sfiorata nel carcere di Badu ’e Carros dove gli agenti penitenziari hanno salvato un detenuto. L’uomo ha tentato il suicidio, ma i poliziotti lo hanno bloccato in tempo evitando il peggio.

La Uilpa polizia penitenziaria della Sardegna esprime apprezzamento per l’atto di grande professionalità e la capacità operativa dimostrata dal personale in servizio nella casa circondariale di Nuoro.

Gli agenti, dopo aver messo in salvo l’uomo, hanno allertato il personale medico, che ha fornito le prime cure necessarie. «La tempestività delle operazioni ha riportato la situazione alla calma e, soprattutto, ha permesso di salvare una vita umana», sottolinea il sindacato che denuncia la situazione difficile a Badu ’e Carros a causa dei vuoti d’organico. «Nonostante l’eccellente operato dimostrato in questa e in altre occasioni, il carcere di Nuoro continua a fronteggiare una grave carenza di personale. Una situazione paradossale, se si considera che l’amministrazione penitenziaria tra l’altro non ha ancora assegnato un direttore in pianta stabile, come era stato promesso dal sottosegretario Del Mastro», sottolinea il sindacato.

Attualmente, la guida del carcere nuorese è affidata al direttore della casa circondariale di Lanusei.

