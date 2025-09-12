VaiOnline
Badu ’e Carros.
13 settembre 2025 alle 00:52

Detenuto salvato dagli agenti penitenziari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia sfiorata nel carcere di Badu ’e Carros dove gli agenti penitenziari hanno salvato un detenuto. L’uomo ha tentato il suicidio, ma i poliziotti lo hanno bloccato in tempo evitando il peggio.

La Uilpa polizia penitenziaria della Sardegna esprime apprezzamento per l’atto di grande professionalità e la capacità operativa dimostrata dal personale in servizio nella casa circondariale di Nuoro.
Gli agenti, dopo aver messo in salvo l’uomo, hanno allertato il personale medico, che ha fornito le prime cure necessarie. «La tempestività delle operazioni ha riportato la situazione alla calma e, soprattutto, ha permesso di salvare una vita umana», sottolinea il sindacato che denuncia la situazione difficile a Badu ’e Carros a causa dei vuoti d’organico. «Nonostante l’eccellente operato dimostrato in questa e in altre occasioni, il carcere di Nuoro continua a fronteggiare una grave carenza di personale. Una situazione paradossale, se si considera che l’amministrazione penitenziaria tra l’altro non ha ancora assegnato un direttore in pianta stabile, come era stato promesso dal sottosegretario Del Mastro», sottolinea il sindacato.

Attualmente, la guida del carcere nuorese è affidata al direttore della casa circondariale di Lanusei.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

«Il dolore non passerà mai, non dimenticate la sua storia»

La fidanzata Cristina dopo la svolta nell’inchiesta 
Roberto Secci
regione

Pd, Comandini si commuove e avvia la svolta

Ultimo discorso da segretario: «Il partito è unito, avanti così» 
Lo scontro

Ciriani: «Clima da Br, è l’odio dem»

Le opposizioni: un delirio. Bignami (FdI): il Viminale rinforza le scorte dei politici  
Il delitto

Omicidio Kirk, catturato il killer «Bella ciao» inciso sui proiettili

È un 22enne, il mondo “Maga” invoca la pena di morte 