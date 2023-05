Detenuto morde agente a una mano 

«Il giovane era smarrito, confuso e spaventato, non parla e non capisce ancora bene l’italiano e sembra sia la prima volta che entra in un carcere», raccontano dalla struttura, «il comandante Caria si è beccato un morso alla mano, ma è stato davvero molto bravo a gestire la situazione e a tranquillizzare il giovane. Si tratta di un caso non isolato, isolatissimo, un cosiddetto incidente di percorso a cui noi abbiamo dato peso e anzi, abbiamo cercato di ridimensionare anche davanti agli altri ragazzi».

Lo stavano perquisendo prima dell’ingresso in carcere, come da prassi, quando il detenuto ha reagito mordendo a una mano il comandante degli agenti Alessandro Caria.

A denunciare l’episodio accaduto nel penitenziario minorile di Quartucciu è il sindacato nazionale autonomo di polizia penitenziaria (Sinappe) che parla di «una vile aggressione». Dal carcere di Su Pezzu Mannu, che ospita attualmente 11 giovani detenuti, ridimensionano però l’accaduto e assicurano che si tratta di un caso isolato: «L’aggressione c’è stata, ma nessuna crocifissione: il ragazzo era visibilmente spaventato dalla nuova realtà».

L’episodio

Il fatto risale a qualche giorno fa, quando per il minorenne, non italiano, si sono aperte le porte dell’istituto nelle campagne quartuccesi. Arrivato nel primo pomeriggio è stato sottoposto alla perquisizione e in quegli attimi, forse non capendo bene cosa stesse accadendo, si è agitato in modo particolare: ad avere la peggio è stato il comandante, Alessandro Caria, che ha gestito la situazione con molta calma e professionalità.

«Il giovane era smarrito, confuso e spaventato, non parla e non capisce ancora bene l’italiano e sembra sia la prima volta che entra in un carcere», raccontano dalla struttura, «il comandante Caria si è beccato un morso alla mano, ma è stato davvero molto bravo a gestire la situazione e a tranquillizzare il giovane. Si tratta di un caso non isolato, isolatissimo, un cosiddetto incidente di percorso a cui noi abbiamo dato peso e anzi, abbiamo cercato di ridimensionare anche davanti agli altri ragazzi».

Carcere modello

E che all’interno del carcere si respiri un clima sereno, dove gli ospiti condividono la loro quotidianità e crescita con operatori, educatori e agenti, lo si percepisce dalle tante attività che svolgono assieme, ma anche dalle numerose iniziative che coinvolgono anche i volontari e gli amici che arrivano dall’esterno, come il corso di giardinaggio, le partite di calcetto e i corsi di cucina. «Il ragazzo si è tranquillizzato subito, è qui da pochissimi giorni, ma sembra si stia ben integrando con il resto del gruppo. Si tratta di un caso pienamente rientrato con le scuse da parte del giovane al comandante Caria», è il commento di Enrico Zucca, direttore del carcere.

I sindacati

Un episodio rilanciato però dal Sinappe, che parla di un aumento delle aggressioni al personale di polizia penitenziaria in tutta l’Isola: «Purtroppo anche il settore minorile non è escluso da questa lista nera di eventi critici. Serve un’azione incisiva dell’amministrazione centrale, ma soprattutto dalla politica, per cercare di contenere la situazione che ormai è diventato il problema principale», denuncia. «Inutile nascondere le criticità, ma a Quartucciu non c’è alcuna emergenza», replicano dalla struttura.

