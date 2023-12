Detenuto malato di mente costretto a restare in cella 

Natale senza pace per un giovane detenuto nel carcere di Cagliari-Uta. Ventitrè anni, grave disagio psichico che forse è anche alla base della sua vita tribolata. Cerca un posto per scontare la pena e trovare una cura. Non che a Uta non stiano attenti alle sue condizioni. Ma serve qualcosa di più: una struttura nata per seguire casi come il suo. Non è un'opinione. Irene Testa, Garante delle persone private della libertà personale della Sardegna, sa bene che non deve più stare lì: è andata a fargli visita in diverse occasioni. Ma non è solo lei a dirlo: ci sono diverse ordinanze della magistratura, spiega in una accorata lettera inviata tra gli altri alla Asl di Sassari - Dipartimento di salute mentale e al Dap - Provveditorato Sardegna, «che indicano tassativamente la necessità di ricovero nella Rems. Sì, la Rems è quello che ci vuole per lui. La Residenza esecutiva misure di sicurezza è anche vicina, a Capoterra - ricorda la Garante - È accreditata per accogliere sino a un massimo di sedici persone. Gli ospiti hanno la possibilità di partecipare a percorsi terapeutici, riabilitativi e abilitativi su misura per lui».

Qual è il problema? Non c'è posto. E il ragazzo è stato inserito in lista d'attesa. Quanto tempo ci vorrà? «Non si sa - spiega Irene Testa - per questo occorre almeno una soluzione provvisoria». La Asl di Cagliari non può intervenire perché il giovane non è residente nel sud Sardegna. La competenza territoriale sarebbe del Dipartimento di salute mentale della Asl di Sassari. «Ma finora - denuncia la Garante - non ci sono stati riscontri. Ora speriamo che questo riscontro ci sia al più presto. Perché il ragazzo non può rimanere parcheggiato».

RIPRODUZIONE RISERVATA