Detenuto in permesso arrestato in Spagna 

Aveva chiesto e ottenuto di poter lasciare la sua cella nel carcere minorile di Quartucciu per accompagnare i cavalieri dell’Ordine di Malta al Cammino di Santiago di Compostela. Alessio Cannistraci, 19 anni, di Pesaro, nel giorno del rientro, però, è stato coinvolto in un’aggressione nella quale uno dei suoi avversari è finito malconcio all’ospedale. Il giovane è stato arrestato dalla polizia spagnola e ora è rinchiuso nell’istituto di pena di La Coruña in attesa delle decisione della magistratura iberica. Il suo caso è seguito dal console e dall’ambasciata italiana a Madrid.

Fine pena e premio

Alessio Cannistraci è un ragazzo dal passato movimentato che sta scontando una pena nel carcere di Quartucciu per maltrattamenti in famiglia e rapina aggravata, reati commessi quando era ancora minorenne. Ora ha 19 anni ed è considerato un giovane adulto (un recluso con un’età compresa tra i 18 e i 24 anni) e può continuare a scontare il suo debito con la giustizia nell’Istituto penale per minorenni. A dicembre avrebbe respirato finalmente l’aria libera.

«Il suo comportamento dietro le sbarre è sempre stato ineccepibile per questo il magistrato di sorveglianza gli ha concesso un permesso premio», afferma Enrico Mauro Zucca, direttore del carcere. Ai primi di agosto Cannistraci era partito con una delegazione dei Cavalieri dell’ordine di Malta per compiere il Cammino di Compostela, una rete di itinerari che, a partire dal Medioevo, i pellegrini hanno percorso attraverso l'Europa per giungere alla Cattedrale di Santiago di Compostela, nella quale si troverebbero le reliquie dell'apostolo San Giacomo il Maggiore. «Ha concluso il percorso in 8 giorni trascinando una barella per disabili. ha continuato sino alla fine seppur avesse le vesciche ai piedi. Era un obiettivo che voleva raggiungere a tutti i costi», precisa Zucca.

Pugni e guai

Tutto è filato liscio sino al giorno della partenza quando Cannistraci è stato coinvolto in una violenta lite con alcune persone del luogo. Uno di loro avrebbe avuto la peggio tanto che sarebbe finito all’ospedale con un grave quadro clinico. «Il nostro connazionale è detenuto nel carcere di La Coruña con l’accusa di aggressione», conferma Pasquale Attolico, portavoce dell’Ambasciata italiana di Madrid. «In un primo momento le condizioni del rivale sembravano molto serie ma ora sono in miglioramento. Il nostro console Francesco Milani segue la vicenda per far rientrare il ragazzo il più presto possibile in Italia».

Il precedente

È il secondo caso di un ragazzo finito nei guai in pochi durante un permesso premio dal carcere di Quartucciu. L’11 agosto Lucio Marzo, condannato a 18 anni per l'omicidio della fidanzata Noemi Durini, viene fermato ubriaco dalla Polizia stradale dopo un inseguimento prima in auto, che non poteva guidare, poi a piedi.

