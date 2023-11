Detenuto da parte offesa a imputato 

«Il giorno non ero in servizio, mi occupai del caso quando tornai e venni informata che ci fu una colluttazione con il personale che aveva trasferito il detenuto Luca Leke da Cagliari a Nuoro. Visionai le immagini delle telecamere e notai che c’erano delle incongruenze tra le dichiarazioni fornite dalle relazioni degli agenti della scorta proveniente dal penitenziario di Cagliari e le immagini della videosorveglianza». Le parole sono quelle pronunciate ieri da Manuela Coiana, comandante della polizia penitenziaria di Isili, che nell’agosto del 2020 era alla giuda degli agenti di Badu’e Carros. Testimone nel processo che vede il detenuto Luca Leke (difeso da Stefano Mannironi) accusato di resistenza. Lo stesso Leke, quel giorno aveva denunciato di essere stato vittima di un pestaggio a Badu’e Carros, vicenda che vede gli agenti della scorta a processo davanti al Tribunale di Cagliari. «Vidi un agente salire sul furgone e prendere quattro manganelli - ha detto al Coiana – li portò in carcere. Erano in mano al personale di Cagliari. Leke dalle telecamere sembrava tranquillo. A Badu e Carros i manganelli erano chiusi in un armadio, per prenderli bisognava avere l’autorizzazione del direttore e compilare un registro, ma il 20 agosto non aveva annotazioni» ha concluso Coiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA