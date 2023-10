Detenuto dà in escandescenze, paura in aereo 

Alcuni passeggeri erano già sull’aereo, altri stavano per salire. «Bisogna chiamarli, bisogna chiamarli», ripete due volte, agitata, un’assistente di volo, affacciandosi dal portellone anteriore dell’aereo e rivolgendosi al personale di terra.

Poco dopo salgono sull’aereo alcuni agenti che si dirigono nella parte posteriore del velivolo dove un detenuto sotto scorta in fase di “traduzione”, così viene definito in linguaggio giuridico il trasferimento di un recluso, stava dando in escandescenze. È una persona originaria di un Paese arabo che probabilmente sarebbe dovuta essere trasferita in un cpa nell’Isola.

Il racconto

I passeggeri che sono già seduti si agitano, quelli che stanno per salire assistono alla scena e sono piuttosto preoccupati. Tra loro c’è il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci, di rientro dall’assemblea dell’Anci, che si è svolta a Genova nei giorni scorsi: «Ho visto tre agenti portare via di peso quest’uomo», racconta. «Era molto agitato e ripeteva in continuazione due parole che a me e ad altri passeggeri sono sembrate “Allah akbar”. Per questo in tanti ci siamo ulteriormente preoccupati. Va detto che gli agenti non si sono scomposti un attimo e hanno fatto il loro lavoro senza alimentare il panico, così come gli assistenti di volo. Il detenuto è stato portato via e noi, con oltre un’ora di ritardo, di cui mezz’ora accumulata precedentemente, siamo potuti partire».

L’aereo è decollato alle 23,40 anziché alle 22,20 ed è atterrato a Elmas intorno all’una senza ulteriori problemi, a parte la difficoltà dei passeggeri sprovvisti di auto di trovare un taxi.

Non è raro che un detenuto venga fatto salire in aereo di linea per essere trasferito da una località all’altra, talvolta per essere processato. È raro, invece, che si verifichino incidenti come quello di giovedì sera, probabilmente alimentati dalla tensione internazionale e per questo più ansiogeni per i passeggeri.

