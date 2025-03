Detenuto colpisce con un pugno un agente 

Nuovo grave episodio nel carcere di Massama ai danni della polizia penitenziaria. Ieri un detenuto ha aggredito con violenza un sovrintendente colpendolo con un pugno al volto che gli ha causato la frattura della mandibola. Il recluso inoltre ha provocato la rottura di un dito a un assistente intervenuto per cercare di bloccarlo. Provvidenziale l’arrivo di altri agenti che a fatica sono riusciti a riportare la situazione alla normalità e a permettere i soccorsi. «È l’ennesimo grave episodio – sostiene il segretario generale della UilPa Michele Cireddu – nell’istituto di Massama nell’ultimo periodo si sono verificati numerosi eventi critici, ci sono detenuti psichiatrici, la situazione è allarmante e merita l’immediata attenzione del nuovo provveditore». Il segretario ritiene necessaria la nomina di «un comandante titolare, perché quello attuale deve dividersi tra Oristano e Nuoro – aggiunge - così come riteniamo che l’istituto debba essere riorganizzato per evitare che i servizi essenziali continuino a essere eccessivamente burocratizzati rendendo ancora più difficile il compito degli agenti che lavorano in sezione. Senza una riorganizzazione, i poliziotti che lavorano in prima linea, continueranno a subire di riflesso le proteste dei detenuti e dovranno fronteggiare eventi critici come quello di ieri». ( v.p. )

