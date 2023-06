Detenuto aggredisce un agente 

Un detenuto senegalese ha colpito con un violento pugno al petto un agente di polizia penitenziaria, causandogli difficoltà a respirare e un breve mancamento. È successo ieri a Badu ’e Carros. A renderlo noto Sandro Atzeni, coordinatore regionale Sardegna FpCgil. Racconta Giacomo Mascia della Fp Cgil polizia penitenziaria: «Il detenuto, nel l a terza sezione Comuni, durante il rientro dal cortile dopo le attività all’aria aperta, ha manifestato resistenza nel rientrare nella propria camera detentiva, desiderando prolungare la conversazione con gli altri detenuti di fronte alle celle. Nonostante i ripetuti richiami da parte del collega, ha continuato a resistere sferrando il pugno al torace del poliziotto» .

Aggiunge Mirko Manna della Fp Cgil nazionale: «Il carcere di Nuoro sta affrontando una carenza di personale non indifferente. Mancano 60 poliziotti rispetto ai 205 previsti, con carenze soprattutto tra ispettori e sovrintendenti come abbiamo verificato la scorsa settimana quando abbiamo effettuato le visite nelle carceri della Sardegna. Considerando l’arrivo dell’estate e le previsioni di un periodo impegnativo, si richiede l’immediato invio di almeno 20 unità per consentire un adeguato piano ferie per le donne e gli uomini della polizia penitenziaria».

